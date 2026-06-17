Justícia
Una dona de 61 anys aconsegueix conservar la seva pensió de 850 euros després d’una sentència del Tribunal Suprem
L’Alt Tribunal ha revocat la sentència prèvia que havia negat la prestació a la dona
Javier Fidalgo
L’Alt Tribunal ha fallat a favor de mantenir una pensió compensatòria de 850 euros al mes a una dona de 61 anys. La pensionista feia prop de dos anys que era fora del mercat laboral a causa d’una incapacitat permanent absoluta.
En aquest sentit, el Tribunal Suprem ha revocat la sentència prèvia que havia negat la prestació a la dona. La batalla judicial va sorgir després del divorci de mutu acord del seu exmarit, que havia fixat un import de 1.000 euros per a la pensionista.
Més endavant, l’excònjuge va sol·licitar la fi de la pensió compensatòria després de vendre la llicència del seu negoci, un estanc, i cessar la seva activitat laboral. Segons la sentència STS 5252/2025, l’Audiència Provincial de Palència va donar per extingida la prestació.
No obstant això, la màxima instància judicial d’Espanya ha rebutjat la resolució de l’Audiència Provincial. D’aquesta manera, el Suprem considera que la venda del negoci va ser voluntària i va generar un benefici patrimonial immediat.
De la mateixa manera, l’Alt Tribunal precisa que és inadmissible extingir la pensió compensatòria basant-se en els ingressos mensuals de l’excònjuge. Actualment, l’exmarit percep "uns 530 euros pel lloguer d’un local", sense tenir en compte la venda esmentada.
Així mateix, la pensionista no podia reincorporar-se al mercat laboral des del 2007 a causa de la seva incapacitat permanent absoluta. Tot i això, el TS considera que el context de la dona no ha canviat i que ha de continuar percebent la compensatòria.
La Sala exposa que l’home ja no ha d’assumir algunes de les despeses anteriors, com la manutenció del fill que tenen en comú. Per tant, la seva capacitat econòmica no havia patit cap perjudici.
Amb tot, és clau recordar que la prestació es podria extingir el novembre del 2007. A partir d’aleshores, l’excònjuge assolirà l’edat de jubilació i el seu context econòmic es veurà afectat.
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: 'A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes