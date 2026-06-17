Pensions
Un home de 58 anys planta cara a la Seguretat Social i aconsegueix jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros tot i l’edat
La justícia es va posar del costat de l’usuari i va obligar la Seguretat Social a rectificar la seva decisió inicial
Ramón Baylos
En els darrers mesos s’està parlant molt de com els coeficients reductors suposen un greu perjudici per a la suficiència econòmica d’alguns pensionistes en edat de jubilació. Però existeixen casos insòlits en aquest àmbit.
Una situació d’aquest tipus és la d’un home de 58 anys que va aconseguir jubilar-se amb una pensió de 2.252 euros, malgrat que la Seguretat Social havia rebutjat inicialment la seva sol·licitud per un motiu molt concret.
I és que ens trobem davant d’una circumstància amb trampa, ja que l’usuari no complia els requisits mínims per accedir al 100% de la base reguladora de la jubilació, però va optar per una via diferent.
Bàsicament, l’home va sol·licitar la jubilació anticipada per incapacitat a causa de diversos motius: forts dolors lumbars i atacs d’ansietat que li impedien fer la seva feina correctament.
Dolences que la Seguretat Social no va considerar suficients
No obstant això, la primera resposta de la Seguretat Social va ser que les seves dolences no tenien un grau suficient per interrompre definitivament la seva vida laboral i concedir-li una pensió per aquest motiu.
Evidentment, davant la manca de millora del seu estat de salut físic i psicològic, el treballador va optar per recórrer la decisió de l’entitat a través de la justícia, que va acabar donant-li la raó.
Anys després del rebuig inicial, ocorregut el 2024, el Jutjat Social número 6 de Santander va reconèixer la incapacitat de l’home i li va concedir una pensió vitalícia del 55% sobre una base reguladora de 3.003 euros al mes.
En haver treballat com a cap d’un taller de metal·lúrgia, la justícia va especificar que no es trobava en una situació que li permetés exercir la seva feina habitual, i va obligar la Seguretat Social a canviar de decisió.
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