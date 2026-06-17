El Fòrum del Mediterrani salpa inspirat pels valors de Miró
Javier Moll, president de Prensa Ibérica, destaca que la cita busca «reflexionar sobre els desafiaments i oportunitats» de la regió i «contribuir a construir respostes compartides» / Les sessions es desenvoluparan al CosmoCaixa
Ramón Vendrell
Joan Miró va ser un artista planetari i fins i tot còsmic, de manera no del tot metafòrica, a partir d’una lluminosa i perenne arrel mediterrània. Difícil trobar, doncs, un escenari més indicat per a la inauguració de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, després de les de València (2024) i Màlaga (2025), que la seu de la Fundació Miró a Barcelona, obra de Josep Lluís Sert. "Ens trobem en un lloc especialment simbòlic. Joan Miró –va dir Javier Moll, president del grup editorial Prensa Ibérica, en l’acte cultural que va destapar la cita, ahir– va projectar Barcelona i la cultura mediterrània al món a través d’un llenguatge artístic universal. La seva obra representa creativitat, obertura i diàleg, valors que inspiren també aquest fòrum".
El III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani està impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, i fins aquest dijous convertirà la capital catalana en epicentre del debat sobre el potencial de l’arc mediterrani, regió cultural i comercial amb història on n’hi hagi. Si el lema de l’esdeveniment va ser Un mar de futur el 2024 i Un mar de connexió el 2025, en aquesta ocasió és Un mar de compromisos. El rei Felip VI intervindrà en la jornada de dijous.
"Barcelona –va prosseguir Moll en la seva al·locució de benvinguda al cicle de conferències, taules rodones i converses que tindran lloc a CosmoCaixa– acull una trobada que reuneix representants institucionals, empresarials, acadèmics i socials amb un objectiu comú: reflexionar sobre els desafiaments i oportunitats del Mediterrani i contribuir a construir respostes compartides".
La vetllada de la Fundació Miró va posar el focus en la cultura, una "dimensió essencial" del Mediterrani, va assenyalar el president de Prensa Ibérica. "Les terres banyades per aquest mar comparteixen una història d’intercanvis, creativitat i talent –va subratllar–. Barcelona ens recorda el llegat de Miró i Gaudí; València, la llum de Sorolla i l’obra de Blasco Ibáñez; les Balears, la figura de Ramon Llull i la projecció internacional d’artistes com Miquel Barceló; i Andalusia i Múrcia han aportat creadors universals com Picasso, García Lorca o Ramón Gaya".
Empenta "desbordant"
Va agafar el relleu davant el micròfon Albert Dalmau, conseller de Presidència de la Generalitat, que va celebrar l’arribada del fòrum a Barcelona en un moment en què Catalunya es vol erigir com a "espai de confiança en un món inestable". Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, va lloar per la seva banda l’empenta "absolutament desbordant de Prensa Ibérica".
Un diàleg entre l’escriptor Eduardo Mendoza i el músic Jordi Savall, moderat per Álex Sàlmon, director d’Abril, el suplement literari de Prensa Ibérica, i un concert de la formació Hespèrion XXI, dirigida per Savall, van donar pas a un piscolabis a la terrassa orientada al nord de la Fundació Miró, extraordinari mirador sobre Barcelona.
Entre els assistents hi va haver àmplia representació dels àmbits polític, empresarial i acadèmic. Hi van acudir la segona tinenta d’alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicente Marí; el director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas; el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu; o el president d’honor de Barcelona Global, Joaquim Coello. Javier Moll va estar acompanyat per la seva dona i vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, i els seus fills Aitor i Ainhoa, conseller delegat i directora editorial de Prensa Ibérica, així com per Sergi Guillot, director general del grup periodístic; Albert Sáez, director general de Continguts; Martí Saballs, director d’Informació Econòmica; Gemma Martínez, directora d’EL PERIÓDICO, i un llarg etcètera de càrrecs de Prensa Ibérica i les seves 27 capçaleres. Es podria dir que Sara Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró, va ser la coamfitriona.
Les sessions del III Fòrum Econòmic i Social giraran entorn de tres grans eixos: estabilitat, prosperitat i persones. A més de Felip VI, hi participaran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de les Balears, Marga Prohens; el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras; i el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Així mateix hi intervindran figures internacionals com Josep Borrell, president del CIDOB i ex alt representant de la UE per a Afers Exteriors; Javier Colomina, representant especial del secretari general de l’OTAN per al Veïnatge Sud; i Dubravka Šuica, comissària europea per al Mediterrani.
Cinc alcaldes
Collboni analitzarà reptes compartits en habitatge, mobilitat, sostenibilitat i transformació urbana amb Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga; Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena, i Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma. En una altra taula hi participarà Rebeca Pérez, alcaldessa de Múrcia.
L’apartat dedicat a l’estabilitat regional, amb derivades com la polarització política o el multilateralisme, comptarà amb veus com la periodista i historiadora Anne Applebaum, el rector de la UB, Joan Guàrdia, i l’exrector de la Universitat Mohammed V de Rabat, Wail Benjelloun.
El bloc sobre prosperitat reunirà directius empresarials de gran calibre com Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, conseller delegat d’Iberdrola Espanya; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, conseller delegat de Cellnex Iberia; i Sacha Michaud, cofundador de Glovo.
Al capítol entorn de les persones, amb èmfasi en la cohesió social i l’habitatge i la mobilitat, s’escoltarà el filòsof Francesc Torralba; el conseller delegat de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el conseller delegat d’Iryo, Fabrizio Favara; i el president de Baleària, Adolfo Utor, entre d’altres.
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