III Fòrum del Mediterrani
Dubravka Šuica, comissària europea per al Mediterrani: "Volem una conca mediterrània descarbonitzada"
La UE es proposa transformar el Pacte pel Mediterrani en objectius tangibles sobre energia, ocupació i seguretat
Guillem Costa
"El Pacte pel Mediterrani no és un document més, sinó un autèntic acord de cooperació entre pobles del nord i del sud". Amb aquesta frase, la comissària de la Unió Europea per al Mediterrani, la croata Dubravka Šuica, ha defensat en el tercer Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani la importància d’aquest acord segellat l’octubre passat a Barcelona i que s’ha de traduir en resultats tangibles i no quedar-se en declaracions d’intencions.
"El Pacte aspira a implicar totes les vores, també el nord d’Àfrica, el Pròxim Orient i fins i tot alguns països del Golf", ha remarcat la responsable europea. I un dels grans reptes, en aquest procés, és disposar d’una conca mediterrània proveïda amb energia verda.
En conversa amb la directora d’El Periódico, Gemma Martínez, la comissària ha deixat clar que la seva missió principal durant l’actual mandat comunitari consisteix principalment a treballar perquè el Pacte pel Mediterrani avanci. Després del llançament del Pacte a Barcelona, la Comissió ha adoptat ara un pla d’acció que busca passar de l’acord a l’execució.
"El Pacte aspira a implicar totes les vores, també el nord d’Àfrica, el Pròxim Orient i fins i tot alguns països del Golf"
El compromís inclou 21 iniciatives grans i més de 100 petites accions diferents. Però els eixos principals, en paraules de Šuica, són tres: "invertir en les persones i les capacitats", "invertir en economia i energia" i "invertir en resiliència, preparació i migració".
Universitat del Mediterrani
Un dels projectes més destacats és la futura Universitat del Mediterrani. La comissària ha explicat que no es tracta d’aixecar noves seus i edificis, sinó de crear "una aliança" i una "xarxa de centres mediterranis" que realment treballin per reforçar la formació professional i les capacitats dels habitants dels països implicats, en "un context de transformació del mercat laboral". "Necessitem persones qualificades per als nous llocs de treball", ha assenyalat Šuica durant l’entrevista que ha tancat la sessió matinal de les jornades organitzades per Prensa Ibérica.
El segon gran eix és l’energia verda i es desenvoluparà a través de la iniciativa T-MED. I què és exactament el projecte T-MED? "És un model per assegurar la inversió en energia neta", ha resumit la comissària. Els dirigents de Brussel·les tenen clar que produir energia d’origen renovable a la ribera sud del Mediterrani pot arribar a ser "entre un 30% i un 40% més barat" que al nord d’Europa. I per a la Comissió Europea, aquesta diferència converteix el Mediterrani en una "peça estratègica" per a la competitivitat europea: "L’energia és un dels assumptes més importants perquè està vinculada a la competitivitat, però també a la seguretat i la defensa".
Preguntada per aquesta qüestió, la comissària ha insistit en la idea que una regió mediterrània estable contribueix a la prosperitat de tot Europa. "En fer que aquesta regió sigui més segura, ajudem tota la Unió", ha precisat.
Invertir al sud
Segons Šuica, la transició energètica mediterrània no només té una dimensió climàtica, sinó també econòmica i geopolítica. "La nostra ambició passa per aconseguir una conca mediterrània descarbonitzada", ha assegurat. I per a això, és imprescindible que s’inverteixi al sud del continent, ja que aquest camí facilitarà la generació d’ocupació, també en països veïns no europeus, i alhora reforçarà la seguretat i la reducció d’emissions. "Si posem diners a tercers països del Mediterrani, creem llocs de treball i ajudem les economies d’aquests estats", detalla.
En aquesta estratègia, la "dimensió social", per les oportunitats laborals que s’ofereixen als joves, ocupa un lloc central: "Estem aconseguint que els joves que viuen en aquesta part del món puguin trobar feina als seus països". La idea, ha prosseguit la comissària, és que tinguin l’opció de quedar-se allà o de venir a Europa.
En el camí de la Comissió Europea per arribar als objectius marcats, és necessari mobilitzar el sector privat i la societat civil. "És clau que els sectors públic i el privat es connectin, els diners públics no seran suficients", ha argumentat Šuica. I quin paper ha de tenir Barcelona en el compliment del Pacte? "Barcelona és una porta d’entrada per a la innovació, la recerca, la cooperació regional, a més de ser la seu de la Unió pel Mediterrani", ha conclòs la comissària.
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