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Consell Executiu

El Govern aprovarà el primer pla català de 'sandboxes'

El departament d’Economia i Finances coordinarà entorns controlats de prova en sectors estratègics amb la vista posada en el possible sandbox agroalimentari de Viladecans

Una imatge del Parc Agrari del Baix Llobregat a l’altura de Gavà, on es planteja el desenvolupament d’un 'sandbox' agroalimentari denominat AgroDeltaLab.

Una imatge del Parc Agrari del Baix Llobregat a l’altura de Gavà, on es planteja el desenvolupament d’un 'sandbox' agroalimentari denominat AgroDeltaLab. / Anna Mas

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Sabina Feijóo Macedo

Barcelona

El Govern ha anunciat l’aprovació aquest dimarts del primer pla autonòmic per a la creació i el desenvolupament d’espais controlats de proves, coneguts popularment com a sandboxes. Es tracta d’un marc que permetrà a empreses, centres tecnològics i entitats del sector públic català experimentar noves tecnologies, productes, serveis o models de negoci en condicions reals, amb l’acompanyament i la supervisió de l’administració, abans de la seva arribada al mercat.

"Al final és una mica el concepte de caixa de sorra, on els nens juguen i experimenten", van resumir fonts del Departament d’Economia i Finances durant una sessió informativa prèvia a l’aprovació de l’acord. Aquests espais permetran que una innovació que ja ha superat la fase de laboratori s’assagi en un entorn real, però acotat, sense que aquesta excepcionalitat es traslladi automàticament a la resta del mercat.

Arribada al mercat

Segons van detallar des del Govern, l’objectiu és escurçar el camí que les empreses han de recórrer per traslladar una innovació al mercat i oferir al legislador un "aprenentatge regulatori" que permeti adaptar la normativa vigent o impulsar nova legislació. El pla s’emmarca en el Pla Catalunya Lidera, no compta amb una dotació pressupostària assignada i s’alinea, segons l’Executiu, amb les recomanacions de l’Informe Draghi sobre competitivitat europea.

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En el desenvolupament, l’esquema reconeix al Departament d’Economia i Finances, a través de la Direcció General d’Activitat Econòmica, el paper de "coordinació centralitzada" de tots els sandboxes que s’impulsin dins del sector públic català. "El que aportem és la metodologia, el coneixement, saber com s’ha de construir l’estructura del sandbox", van assenyalar fonts del departament, que van recordar que aquest rol de coordinació és el que recomana la Comissió Europea per garantir l’homogeneïtat entre els diferents espais.

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