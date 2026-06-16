Economia
Confirmat: entra en vigor l’ajuda de fins a 1.380 euros l’any per fill per a famílies amb pocs ingressos
Aquesta ajuda pot arribar fins als 1.380 euros per fill menor de 3 anys i està destinada a les famílies amb rendes baixes que no superin el 300% de la renda garantida
Álex Pareja
El Govern ha aprovat una nova ajuda econòmica per a famílies en situació de vulnerabilitat que ja està en vigor. Aquesta prestació arriba fins als 1.380 euros l’any per cada fill menor de 3 anys i s’integra dins del sistema de l’ingrés mínim vital, tot i que també hi poden accedir famílies amb rendes baixes que no el reben.
Quant es pot cobrar segons l’edat
La quantia de l’ajuda per fill varia en funció de l’edat del menor, amb tres nivells diferents que determinen l’import mensual i anual. Per als menors de 3 anys, les famílies reben 115 euros al mes, cosa que equival a 1.380 euros anuals per cada fill.
En el segon nivell, per a infants d’entre 3 i 6 anys, la quantitat mensual és de 80,50 euros, fins a arribar als 966 euros l’any per cada menor. El nivell més alt correspon als menors d’entre 6 i 18 anys, en què els pares poden rebre 57,50 euros mensuals, que equivalen a 690 euros anuals per cada fill.
Requisits per sol·licitar l’ajuda
Per sol·licitar aquesta prestació, la Seguretat Social estableix que els ingressos anuals de la família no poden superar el 300% de la renda garantida corresponent al tipus de llar. A més, el patrimoni net no pot superar el 150% del límit de l’ingrés mínim vital, excloent-ne el valor de l’habitatge.
La sol·licitud es pot fer en línia a través del web de la Seguretat Social o de manera presencial a les seves oficines. Per tramitar la prestació cal presentar el DNI o NIE, el llibre de família i el certificat d’empadronament. El termini per sol·licitar l’ajuda és de tres mesos des del naixement del menor o des que es compleixen la resta de condicions exigides.
El pagament es rep a través d’una transferència bancària mensual. La Seguretat Social disposa d’un simulador al seu web per a les persones que vulguin comprovar si poden rebre l’ajuda a la infància abans de tramitar-la. Tot i que la prestació està vinculada a l’ingrés mínim vital, no es limita a les persones que ja el perceben.
També hi poden accedir famílies amb rendes baixes que compleixin els límits d’ingressos i patrimoni establerts per a l’ajuda a la infància, encara que no siguin beneficiàries de l’ingrés mínim vital.
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