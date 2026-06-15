Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
Els pensionistes que viuen sols i perceben una pensió reduïda poden accedir a aquest complement sempre que compleixin els requisits exigits
David Cruz
Sorprèn que hi hagi tantes persones que encara no coneixen la funcionalitat de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a l'hora de complementar els seus ingressos com a jubilats. I és que aquest ajut estatal, destinat a garantir uns ingressos mínims a qui travessa dificultats econòmiques, està ajudant molts pensionistes a arribar a final de mes.
A diferència del que se sol creure, aquesta prestació no substitueix la pensió de jubilació, sinó que funciona com un complement econòmic.
D'aquesta manera, els pensionistes que reben una pensió baixa poden sumar totes dues quantitats i assolir uns ingressos mensuals que, en alguns casos, superen els 700 euros.
Com hem comentat abans, l'objectiu de l'Ingrés Mínim Vital és assegurar un nivell de vida digne a les persones i famílies els recursos econòmics de les quals se situen per sota dels límits establerts per la normativa.
Per fer-ho, l'administració analitza de manera detallada la situació econòmica de la llar, els ingressos disponibles i el nombre de persones que conviuen a l'habitatge perquè el complement sigui just.
Els jubilats que viuen sols i perceben una pensió reduïda poden accedir a aquest complement sempre que compleixin els requisits exigits. En aquelles llars on convisquin amb la parella o amb altres familiars, les quanties garantides són superiors, ja que l'ajut s'adapta a cada unitat de convivència.
És important destacar que la pensió de jubilació continua sent l'ingrés principal en aquests casos i l'IMV actua únicament com un reforç econòmic per evitar que els ingressos totals quedin per sota del llindar mínim fixat per la llei.
Es tracta d'una prestació calculada de manera individualitzada i que té en compte totes les rendes percebudes pels membres de la llar, així com altres ajuts o prestacions que puguin estar rebent, per evitar duplicitats i garantir que els ajuts arriben a les persones que realment més ho necessiten.
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