Herències
Un advocat alerta de l'error que moltes famílies cometen en una herència i que pot deixar diners sense reclamar
Manuel Hernández repassa els descuits més freqüents dels hereus, des dels certificats d'assegurances de vida fins als terminis fiscals i els moviments bancaris del difunt
Tramitar una herència pot semblar, d'entrada, una gestió purament administrativa. No obstant això, és un procés amb importants implicacions legals i fiscals, en què qualsevol descuit pot acabar tenint conseqüències rellevants per als hereus.
L'advocat Manuel Hernández García, director de Vilches Abogados, assenyala diversos errors que es repeteixen sovint quan una família ha d'afrontar el repartiment d'una herència. Un dels més habituals, i també dels que passen més fàcilment per alt, és no demanar el certificat d'assegurances de vida.
Segons explica el lletrat en un vídeo, aquest és un descuit freqüent: "En moltes ocasions, les famílies no sol·liciten els certificats d'assegurances de vida". Hernández García recorda que, des de fa anys, les asseguradores estan obligades a comunicar aquesta informació als organismes estatals. D'aquesta manera, els hereus poden saber quines assegurances de vida estaven actives en la data de la defunció.
Els terminis fiscals i l'acceptació de l'herència
Un altre dels punts que sol generar problemes és la liquidació de l'impost de Successions. L'advocat insisteix en la importància de no deixar passar els terminis: els hereus disposen de sis mesos des de la mort del causant per presentar l'impost, tot i que poden sol·licitar una pròrroga durant els cinc primers mesos.
També convé distingir entre les obligacions fiscals i l'acceptació de l'herència. Encara que alguns actes d'administració o disposició poden interpretar-se com una acceptació tàcita, el Tribunal Suprem ha establert que pagar l'impost de Successions no suposa acceptar l'herència, sinó complir una obligació tributària.
Hernández García recorda, a més, la importància d'actuar amb rapidesa si es vol acceptar l'herència a benefici d'inventari. El termini és de només 30 dies des de la defunció i permet protegir el patrimoni personal de l'hereu davant possibles deutes del difunt.
La societat de guanys i el patrimoni familiar
Entre els errors més habituals també hi ha ajornar la liquidació de la societat de guanys. Aquesta situació sol donar-se quan es decideix esperar a la mort del cònjuge vidu per resoldre les dues herències alhora.
L'advocat recomana no posposar aquesta gestió, ja que liquidar la societat de guanys permet determinar quins béns corresponien a cada cònjuge i evita conflictes posteriors. Si no s'aclareix aquest repartiment, recorda el lletrat, s'aplica el principi segons el qual "tot és de guanys, llevat que s'acrediti el contrari".
Revisar els comptes bancaris del difunt
No comprovar els moviments bancaris del causant és una altra omissió important. Hernández García destaca una novetat fixada pel Tribunal Suprem, que "reconeix el dret dels hereus a conèixer els moviments bancaris del difunt abans de la defunció".
Aquesta informació pot resultar determinant per detectar donacions, retirades de diners o altres operacions fetes a favor d'algun dels hereus. Si existeixen, aquests moviments poden haver d'incorporar-se a l'inventari de l'herència.
Quan no hi ha acord entre els hereus
En els casos en què les parts no aconsegueixen posar-se d'acord, l'advocat considera que és un error no acudir al jutjat. El procediment de divisió d'herència comença com un acte de jurisdicció voluntària i permet sol·licitar la intervenció judicial per ordenar el repartiment.
Per a Hernández García, aquesta via pot ajudar a desbloquejar situacions enquistades. "La millor manera de poder arribar a un acord és en un jutjat", defensa el lletrat, que recorda que aquest procediment obliga a seguir uns terminis i unes regles clares. Això pot facilitar que les parts arribin a un acord entre hereus i evitar que el conflicte s'allargui indefinidament.
Les despeses que no s'han d'oblidar
Finalment, el lletrat recorda que algunes despeses poden computar com a passiu de l'herència. És el cas de les despeses d'enterrament o d'última malaltia, que s'han de descomptar del total hereditari o, si escau, reemborsar a l'hereu que les hagi pagat.
No incloure aquests imports pot alterar el càlcul final de l'herència i perjudicar qui hagi assumit aquestes despeses deduïbles.
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