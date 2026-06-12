Economia
Confirmat: la Seguretat Social permet cobrar dues pensions de jubilació alhora, però només en una situació i amb limitació
Es poden cobrar dues pensions de jubilació simultànies, però només si s’han generat en règims diferents
Álex Pareja
La Seguretat Social permet compatibilitzar dues pensions de jubilació alhora, però només en una situació molt concreta: quan les cotitzacions s’han fet en règims diferents. Això significa que no es poden cobrar dues pensions si totes dues provenen del mateix règim, com ara el Règim General.
La clau és haver cotitzat almenys 15 anys en cada règim i que almenys dos d’aquests anys estiguin dins dels 15 anteriors a la jubilació. Si no es compleixen aquests mínims en tots dos règims, les cotitzacions se sumen i es reconeix una sola pensió.
Quins règims permeten cobrar dues pensions?
Per cobrar dues pensions de jubilació cal haver cotitzat en dos sistemes diferents, com ara el Règim General per a treballadors per compte d’altri i el Règim Especial de Treballadors Autònoms per a autònoms. Si algú ha cotitzat, per exemple, 20 anys com a autònom i 25 més en el Règim General, i compleix els requisits en tots dos, pot sol·licitar totes dues jubilacions sense superposar els períodes de cotització.
Hi ha un límit important en la quantia total de les pensions. Tot i que es reconeguin dues prestacions, la suma total està subjecta al topall màxim de pensions públiques, que el 2026 ronda els 3.359,60 euros mensuals. El càlcul es fa mitjançant la base reguladora, sumant les bases de cotització dels últims 25 anys i dividint-les entre 350, però sempre respectant aquest límit màxim.
Si la suma de les dues pensions supera aquest topall, la Seguretat Social retallarà l’import fins a ajustar-lo al límit. Això significa que, encara que es tingui dret a dues pensions, no es podran cobrar més de 3.359,60 euros al mes.
Altres compatibilitats
La Seguretat Social també permet compatibilitzar altres pensions, com ara la pensió de viduïtat amb la jubilació, la pensió de viduïtat amb la incapacitat permanent, el complement per reduir la bretxa de gènere juntament amb la jubilació o la viduïtat, les pensions generades a Espanya i en un altre país, i en alguns supòsits la pensió no contributiva d’invalidesa juntament amb una altra prestació contributiva.
Cada cas depèn de les circumstàncies personals del beneficiari. Si una de les pensions s’obté mitjançant jubilació anticipada amb coeficients reductors, la quantia es pot veure ajustada en funció de l’avançament respecte de l’edat ordinària, per exemple.
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