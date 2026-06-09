Jubilació
Avançar la jubilació també penalitza les carreres llargues: fins a un 12% menys de pensió amb més de 44 anys cotitzats
La Seguretat Social permet retirar-se abans de l’edat ordinària, però aplica coeficients reductors permanents fins i tot als treballadors amb trajectòries laborals més llargues
Jubilar-se abans d’hora continuarà sent possible a Espanya el 2026, però no sortirà gratis. La Seguretat Social permet avançar la jubilació voluntària fins a dos anys respecte de l’edat ordinària, sempre que es compleixin els requisits de cotització, però aquesta decisió comporta una reducció permanent de la pensió.
El pròxim any, l’edat legal de jubilació dependrà dels anys treballats. Les persones que hagin cotitzat 38 anys i 3 mesos o més podran retirar-se als 65 anys. En canvi, els treballadors que no arribin a aquesta cotització hauran d’esperar fins als 66 anys i 10 mesos.
Jubilació abans dels 65 anys
La jubilació anticipada voluntària permet deixar el mercat laboral abans de l’edat ordinària. En la pràctica, això farà que alguns treballadors puguin retirar-se a partir dels 63 anys, si acrediten la cotització més elevada. Els qui tinguin menys anys cotitzats podran fer-ho des dels 64 anys i 10 mesos.
Tot i això, aquesta opció està subjecta a límits i comporta una penalització econòmica. La clau són els coeficients reductors, que s’apliquen en funció del nombre de mesos que s’avança la jubilació i també de la trajectòria de cotització de cada persona.
Aquests recàrrecs poden suposar retallades molt diferents segons el cas. Els descomptes poden anar aproximadament des d’un 21% fins a una mica més del 2,8%, i s’apliquen de manera definitiva sobre la pensió.
També afecta les carreres llargues
Les penalitzacions no desapareixen encara que el treballador acumuli molts anys cotitzats. Fins i tot en carreres laborals de més de 44 anys, avançar la jubilació pot tenir un impacte rellevant. Si el retir s’anticipa uns 23 mesos, la reducció pot situar-se al voltant del 12%.
Aquest punt ha generat debat, perquè també afecta persones que han treballat durant dècades. En cas d’avançar la jubilació dos anys sencers, la retallada pot arribar al 13%. Si l’avançament és només d’un any, el descompte baixa fins a aproximadament el 4,75%, però continua sent una reducció que es manté durant tota la vida.
Canvis a partir del 2027
El sistema farà un nou pas el 2027. A partir d’aquell moment, l’edat ordinària de jubilació pujarà fins als 67 anys per a les persones que no arribin als 38 anys i 6 mesos cotitzats. En canvi, els qui superin aquest llindar podran continuar retirant-se als 65 anys.
D’aquesta manera, es mantindran dos escenaris diferents segons la vida laboral de cada treballador: una jubilació als 65 anys per a les carreres de cotització més llargues i una edat més elevada per a la resta.
L’alternativa de treballar més temps
En sentit contrari, la jubilació demorada guanya pes com a opció per millorar la pensió. Els treballadors que decideixin continuar en actiu més enllà de l’edat ordinària poden obtenir un increment del 4% per cada any addicional treballat.
Aquesta alternativa comença a ser valorada per molts treballadors davant les retallades que implica avançar la jubilació. Mentre la jubilació anticipada redueix la pensió de manera permanent, allargar la vida laboral permet augmentar-ne l’import.
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