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A partir del desembre del 2026

El BOE confirma que les empreses estaran obligades a atendre per telèfon els seus clients en un màxim de 3 minuts

La nova llei obligarà les empreses a atendre el 95% de les trucades dels clients en menys de 3 minuts i amb atenció humana

La nova norma també fixa terminis per resoldre reclamacions, reforça el control de les trucades comercials i busca una atenció al client més ràpida, humana i eficaç.

La nova norma també fixa terminis per resoldre reclamacions, reforça el control de les trucades comercials i busca una atenció al client més ràpida, humana i eficaç. / Magnific

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Álex Pareja

A partir del desembre del 2026, les empreses hauran de respondre molt més ràpidament a les trucades dels seus clients. La nova llei publicada al BOE fixa que el 95% de les trucades hauran de ser ateses en menys de tres minuts, una mesura pensada per acabar amb les esperes interminables i millorar l’atenció al consumidor.

Què exigeix la norma

L’obligació afecta sobretot grans empreses i serveis bàsics com l’aigua, la llum, el gas, el transport, la telefonia, la missatgeria i la banca. En aquests casos, no n’hi haurà prou amb tenir un sistema automàtic: el client haurà de poder parlar amb una persona real si ho sol·licita.

A més, la llei no es limita al temps de resposta. També estableix que les reclamacions i queixes s’hauran de resoldre, com a norma general, en un màxim de 15 dies hàbils. En serveis bàsics de prestació continuada, els terminis seran encara més estrictes per a incidències urgents o problemes de facturació.

Com canvia l’atenció

Un dels punts més rellevants és que l’atenció al client no podrà quedar atrapada en contestadors o menús automàtics sense sortida. La norma obliga que el consumidor tingui accés a una atenció humana i personalitzada durant la comunicació, fins i tot quan l’empresa utilitzi sistemes automàtics, com ara la intel·ligència artificial, com a suport.

Archivo - Una teleoperadora durante su jornada laboral

Ara, l’atenció al client haurà de ser més ràpida, més humana i més eficaç. / ROBERT NICHOLAS

També es reforça el control sobre les trucades comercials, que s’hauran d’identificar amb un codi específic per facilitar el bloqueig de comunicacions no desitjades. L’objectiu és reduir l’spam telefònic i fer més transparent el contacte entre empreses i consumidors.

A qui afecta més

No totes les companyies estaran sotmeses a les mateixes exigències, però sí les que superin determinats llindars de mida o facturació. La llei posa una atenció especial en els sectors on una mala atenció té un impacte directe en la vida diària de l’usuari, com els subministraments, el transport, les telecomunicacions o la banca.

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En canvi, alguns serveis públics concrets quedarien fora d’aquest marc, segons la interpretació del Ministeri de Consum. L’aplicació pràctica dependrà de cada cas, però el missatge del BOE és clar: l’atenció al client haurà de ser més ràpida, més humana i més eficaç.

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