A partir del desembre del 2026
El BOE confirma que les empreses estaran obligades a atendre per telèfon els seus clients en un màxim de 3 minuts
La nova llei obligarà les empreses a atendre el 95% de les trucades dels clients en menys de 3 minuts i amb atenció humana
Álex Pareja
A partir del desembre del 2026, les empreses hauran de respondre molt més ràpidament a les trucades dels seus clients. La nova llei publicada al BOE fixa que el 95% de les trucades hauran de ser ateses en menys de tres minuts, una mesura pensada per acabar amb les esperes interminables i millorar l’atenció al consumidor.
Què exigeix la norma
L’obligació afecta sobretot grans empreses i serveis bàsics com l’aigua, la llum, el gas, el transport, la telefonia, la missatgeria i la banca. En aquests casos, no n’hi haurà prou amb tenir un sistema automàtic: el client haurà de poder parlar amb una persona real si ho sol·licita.
A més, la llei no es limita al temps de resposta. També estableix que les reclamacions i queixes s’hauran de resoldre, com a norma general, en un màxim de 15 dies hàbils. En serveis bàsics de prestació continuada, els terminis seran encara més estrictes per a incidències urgents o problemes de facturació.
Com canvia l’atenció
Un dels punts més rellevants és que l’atenció al client no podrà quedar atrapada en contestadors o menús automàtics sense sortida. La norma obliga que el consumidor tingui accés a una atenció humana i personalitzada durant la comunicació, fins i tot quan l’empresa utilitzi sistemes automàtics, com ara la intel·ligència artificial, com a suport.
També es reforça el control sobre les trucades comercials, que s’hauran d’identificar amb un codi específic per facilitar el bloqueig de comunicacions no desitjades. L’objectiu és reduir l’spam telefònic i fer més transparent el contacte entre empreses i consumidors.
A qui afecta més
No totes les companyies estaran sotmeses a les mateixes exigències, però sí les que superin determinats llindars de mida o facturació. La llei posa una atenció especial en els sectors on una mala atenció té un impacte directe en la vida diària de l’usuari, com els subministraments, el transport, les telecomunicacions o la banca.
En canvi, alguns serveis públics concrets quedarien fora d’aquest marc, segons la interpretació del Ministeri de Consum. L’aplicació pràctica dependrà de cada cas, però el missatge del BOE és clar: l’atenció al client haurà de ser més ràpida, més humana i més eficaç.
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