Entrevista
Arnau Ramió, expert en IA: "Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible"
Des del món de la formació i la divulgació, el gironí defensa que la IA no és només una moda passatgera, sinó una revolució amb un impacte profund en les empreses, el mercat laboral i la manera de treballar
Joel Lozano
La IA s’ha presentat sovint com una revolució inevitable. Estem davant d’una revolució real o també hi ha un efecte moda?
El component de moda és inevitable, però precisament perquè no és només una moda. És tan rellevant per a l’economia i per al món que tothom en parla. Si mires el que està passant en empreses de qualsevol sector, des de la banca fins a la tecnologia, totes estan integrant la IA d’una manera o altra: connectant sistemes, incorporant agents o invertint en infraestructura.
Per tant, el fet que se’n parli tant no vol dir necessàriament que sigui una bombolla?
La història de la humanitat sempre ha avançat amb revolucions tecnològiques. Creem tecnologia i, alhora, la tecnologia ens crea a nosaltres. Una manera de mesurar-ne l’impacte és mirar quin percentatge del PIB es destina a infraestructura tecnològica. Amb el ferrocarril o amb la construcció de carreteres, electricitat i telecomunicacions, als Estats Units es va arribar a xifres al voltant del 6%. En l’era d’internet i dels semiconductors no es va arribar mai a aquest nivell. Ara, amb la IA, els centres de dades, la robòtica i altres tecnologies que convergeixen, es pot arribar al 12% o fins i tot superar-lo. És el doble del que havíem vist. Per tant, no crec que sigui una moda. Tothom en parla perquè és massa impactant per a qualsevol empresa i per a qualsevol persona.
Quan parla amb empreses o professionals, quin és l’error més habitual en la manera d’afrontar la intel·ligència artificial?
En el cas de les empreses, l’error més habitual és voler fer alguna cosa amb IA simplement perquè «s’ha de fer alguna cosa amb IA», encara que no tingui gaire sentit. Moltes aposten per la tecnologia sense haver fet abans un canvi cultural intern. No és només una qüestió d’eines, sinó de com la gent les incorpora a la seva manera de treballar.
Quin hauria de ser el punt de partida per a una empresa?
L’empresa s’hauria de preguntar primer què ven, què vol oferir i com la IA pot ajudar-la a fer-ho millor. Hi ha dues vies. Optimitzar costos i ser més eficient, o crear productes i serveis que abans no eren possibles. Un exemple és John Deere, que ja no només ven tractors, sinó també solucions basades en dades i IA per optimitzar el rendiment de cada hectàrea. Aquest és l’objectiu interessant, no només fer el mateix més ràpid, sinó oferir una cosa nova. En el cas dels professionals, veig molta por. Molta gent pensa que la IA és massa tècnica o que queda fora de les seves capacitats. Però és tot el contrari, és molt fàcil començar. És com un múscul. Com més l’utilitzes, més t’hi familiaritzes.
"El risc de la IA no és la tecnologia, sinó la velocitat amb què creix. És molt difícil estar preparat"
La IA destruirà llocs de treball, en crearà de nous o sobretot canviarà la manera com treballem?
És la pregunta més difícil, i ningú ho sap del tot. Hi ha visions molt oposades. Alguns referents tecnològics defensen que generarà més feina de la que destruirà. D’altres han arribat a parlar d’escenaris amb taxes d’atur molt elevades en pocs anys. Jo crec que la realitat estarà en un punt intermedi.
Què fa que aquesta revolució sigui diferent de les anteriors?
Totes les tecnologies han canviat la manera com treballem, però ara no només hem canviat les eines, hem creat capacitat cognitiva. La IA pot substituir l’humà en moltes tasques i, encara que en creï de noves, també pot acabar executant part d’aquestes noves feines. Pensar que no eliminarà llocs de treball o que no hi haurà una transició difícil em sembla impossible. Veig difícil que una empresa, quan s’adoni que necessita menys gent per fer una feina, contracti persones igualment. Per això crec que hi haurà una tensió important en el pacte social actual. La transició serà difícil i hi haurà uns anys en què no estarà gens clar cap a on anem. Però a llarg termini crec que la feina evolucionarà i continuarà havent-hi lloc per a les persones. El problema és que la regulació va molt per darrere i, ara mateix, les empreses tecnològiques van marcant el camí més que els governs. Aquesta desconnexió és preocupant.
Quines professions o perfils tenen més risc si no incorporen eines d’IA?
Els perfils que corren més risc són, precisament, els que fins ara semblaven més protegits: advocats, metges, enginyers, programadors, directius i altres professions qualificades. Són perfils que han crescut molt en l’era digital i que es basen en el coneixement. I el que hem replicat amb la IA és, en part, intel·ligència i capacitat de processar coneixement.
Això vol dir que aquests professionals desapareixeran?
No necessàriament. De fet, sobretot els que tenen experiència poden dirigir molt bé la IA. Però el seu paper canviarà. Ara per ara, continua sent fonamental la verificació humana, perquè els models poden al·lucinar o donar respostes incorrectes amb molta aparença de veritat. La demanda d’aquests perfils seguirà existint, però potser amb menys persones i amb un rol diferent, més orientat a gestionar, coordinar i validar agents que no pas a executar tasques una per una.
La IA promet fer-nos més productius, però també pot generar dependència. Hi ha el risc que deleguem massa capacitat de decisió o de pensament?
Pot ser un risc, però més que un problema ho veig com una característica. És inevitable que cada vegada deleguem més feines a la IA. La qüestió és quin paper queda per a la persona. Crec que haurà de ser un rol més estratègic, més de visió i de validació. La persona haurà de comprovar si allò que fa la IA és realment el que volia construir. També ens hauríem de preguntar si moltes de les tasques que delegarem eren les que havíem de fer nosaltres en primer lloc. Potser no eren les que aportaven més valor ni les que més ens interessaven. On hauríem de dedicar més temps és a pensar com aportar valor, com construir un millor producte o com definir una millor estratègia. Després, la IA i els agents poden ajudar a executar aquest pla.
"És inevitable que cada vegada deleguem més feines a la intel·ligència artificial"
Europa intenta regular la intel·ligència artificial. Cal posar límits clars o hi ha el risc de frenar la innovació?
Crec que és fonamental regular-ho, però la qüestió és què regules i com ho regules. Seria un error frenar completament aquesta tecnologia, perquè és extraordinari el que estem vivint. Ara bé, també hi haurà un dany col·lateral important. No parlem només d’algunes persones que poden perdre la feina, sinó d’un impacte massiu en molts nivells i en moltes empreses. Socialment tindrà conseqüències que encara no podem imaginar del tot. Frenar-ho podria donar més temps per preparar-nos, però tampoc solucionaria el problema. Cap actor vol parar perquè ningú confia que l’altre també ho farà. Les grans empreses volen liderar aquesta revolució perquè confien que elles ho faran de manera responsable. Però si unes s’aturen, altres no ho faran. No sembla que hi hagi un pacte global real entre els Estats Units i la Xina, que són els dos grans pols d’aquesta cursa. El risc no és tant la tecnologia en si, sinó la velocitat a què creix. Va tan ràpid que és molt difícil preparar-se. I una regulació mal plantejada també pot ser un problema si bloqueja la capacitat d’innovar. La realitat és que no tinc una resposta clara, i no sé si algú la té.
És precisament el paper de regulador el que ha de jugar Europa en aquesta cursa entre els Estats Units i la Xina?
Europa no està liderant la tecnologia al mateix nivell que els Estats Units o la Xina, però sí que està tenint un paper important en regulació. Molts marcs regulatoris que s’estan aplicant o debatent a escala mundial parteixen de la feina feta a Europa. Potser no participa tan activament en la creació dels models més avançats, però sí que es té molt en compte el seu treball sobre com implementar aquesta tecnologia d’una manera segura.
Vostè també coneix el món de les criptomonedes. Després dels anys d’eufòria, caigudes i desconfiança, en quin moment es troba ara aquest sector?
La cripto va ser la primera tecnologia exponencial que vaig conèixer. Per mi, la blockchain és una infraestructura més d’aquesta era, igual que la robòtica, la biotecnologia o les bateries avançades. Ara està en un moment penalitzat a nivell de mercat i hi ha diversos arguments que ho poden explicar. Un és el cicle econòmic dels últims anys. Un altre és que el món cripto és molt narratiu i necessita captar atenció. I en els últims dos anys la IA li ha robat bona part del protagonisme. Això no treu que continuï sent una tecnologia rellevant. De fet, crec que com més creixi la IA, més creixerà la blockchain, i com més creixi la blockchain, més creixeran altres tecnologies com la robòtica. Ja es veuen sinergies. S'està construint infraestructura perquè els agents d’IA puguin fer transaccions sobre blockchain, amb monedes estables com USDC. Crec que el sector es troba en un moment en què la gent li dona menys importància, però aquests moments sovint acaben sent interessants.
A deu anys vista, les criptomonedes formaran part de la vida quotidiana o continuaran sent un àmbit per a inversors i especialistes?
Crec que la blockchain formarà part del dia a dia, sense cap dubte. No només com una via d’inversió o com una manera de protegir actius amb Bitcoin, sinó perquè moltes coses es digitalitzaran sobre blockchain. Els agents transaccionaran en aquestes xarxes i bona part de l’activitat econòmica hi pot acabar passant perquè serà més eficient. No sé si serà Ethereum, Solana o una altra infraestructura, però no tinc cap dubte que continuarà creixent.
Amb l’experiència del boom cripto, quines lliçons s’haurien d’aplicar per no caure en una nova bombolla tecnològica amb la IA?
La diferència principal és que, en les criptomonedes, el vehicle principal era la inversió. Quan queia el mercat, queia també la innovació i tot es frenava. En canvi, la IA és un producte. Si demà una empresa d’IA val un 50% menys, molta gent continuarà fent servir les seves eines igualment. Això és molt important.
Tot i això, també pot arribar una correcció d’expectatives amb la IA?
Sí. En totes les grans revolucions tecnològiques hi ha hagut un moment d’expectativa enorme i després una tornada a la realitat. Va passar amb la màquina de vapor, amb la industrialització i amb altres canvis que van transformar la manera d’entendre la feina. Sempre hi ha hagut la sensació que tot s’acabava i que tothom perdria la feina. Aquesta vegada és diferent perquè no parlem només d’una eina nova, sinó d’intel·ligència. Però no seria sorprenent que hi hagués un moment de caiguda després de l’eufòria i veiéssim que la IA no és tan autònoma com semblava. Probablement acabarem en un model híbrid: l’humà dirigint i la IA multiplicant la seva capacitat. Tornarem a la realitat, però això no vol dir que la deixem d’utilitzar. Al contrari, la farem servir més.
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