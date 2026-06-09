Jubilació
Adeu a la jubilació anticipada: l'error de 10 dies que va costar un mes de pensió a un treballador
El cas es remunta a l’abril del 2017, quan l’afectat va sol·licitar acollir-se a la modalitat de jubilació anticipada involuntària
David Cruz
El Tribunal Suprem ha tancat completament la porta a flexibilitzar els requisits per accedir a la jubilació anticipada involuntària després de denegar la pensió a un treballador de 61 anys que va interrompre durant 10 dies la seva inscripció com a demandant d’ocupació.
Aquest cas es remunta a l’abril del 2017, quan l’afectat va sol·licitar acollir-se a aquesta modalitat de jubilació. Tanmateix, la Seguretat Social va rebutjar la seva petició en comprovar que no complia un dels requisits clau: estar inscrit com a demandant d’ocupació durant almenys sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
Segons recull la sentència, el treballador va deixar de figurar com a inscrit entre el 15 i el 24 de novembre del 2016, i va reprendre la inscripció el dia 25.
Aquest petit lapsus trencava la continuïtat que exigeix la llei, concretament recollida a l’article 207 de la normativa vigent en aquesta matèria. I, per tant, li ha sortit molt car.
L’home va al·legar que aquest descuit es va produir enmig d’un procediment de divorci que li va generar una gran pressió personal. No obstant això, tant l’Administració com els tribunals van considerar que aquesta circumstància no justificava l’incompliment d’una obligació administrativa bàsica.
Finalment, l’Alt Tribunal ha estat contundent en assenyalar que la jubilació anticipada suposa una excepció que permet avançar l’accés a la pensió, motiu pel qual exigeix un compliment estricte dels requisits legals.
En aquest sentit, recalca que la inscripció com a demandant d’ocupació depèn exclusivament de l’interessat i que és responsabilitat seva mantenir-la activa.
Tot i que el treballador va poder accedir posteriorment a la pensió després d’una nova sol·licitud, va perdre aproximadament un mes de prestació. La sentència fixa així un criteri clar: fins i tot un incompliment de pocs dies pot ser suficient per denegar la jubilació anticipada si no existeix una causa de força major degudament acreditada.
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