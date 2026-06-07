Pensionistes
Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
El cas posa el focus en com determinats canvis administratius o de convivència poden afectar algunes prestacions i ajudes econòmiques
Ramón Gutiérrez
L’empadronament va acabar sent decisiu en aquest cas. El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha avalat la retirada d’una pensió no contributiva a una dona que la percebia des del 2015, en considerar que la situació econòmica de la llar ja no complia els requisits exigits.
La clau va ser que el seu fill figurava empadronat a l’habitatge des del 2020. En comptabilitzar-se tots dos com a unitat econòmica de convivència i tenir-se en compte els ingressos del fill, es va superar el límit establert per mantenir la prestació. Com a conseqüència, la justícia va confirmar la decisió administrativa i l’afectada haurà de retornar 22.918 euros.
Ara li tocarà retornar una quantitat impressionant de diners
Segons recull la sentència, la dona cobrava aquesta pensió des del 2015 perquè complia els requisits d’edat i manca d’ingressos. Tanmateix, una revisió posterior va detectar que el seu fill figurava empadronat al mateix domicili des del 2020, un detall que ho va acabar canviant tot.
L’Administració va interpretar que, en compartir domicili oficial, calia tenir en compte els ingressos de la unitat de convivència. Aquesta suma superava el límit establert per mantenir l’ajuda, motiu pel qual va decidir extingir la pensió i reclamar les quantitats percebudes des d’aleshores: 22.918 euros en total.
La situació es va començar a aclarir després d’una revisió de dades duta a terme per l’Administració dels Serveis de la Junta de Castella i Lleó l’any 2023. Aquest encreuament d’informació va permetre confirmar que el fill figurava inscrit al mateix habitatge, un detall que va acabar sent clau per al cas.
A partir d’aquí, l’Administració va considerar que la pensió deixava d’ajustar-se als requisits econòmics exigits, en tenir en compte la convivència i els ingressos compartits dins de la mateixa unitat familiar.
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