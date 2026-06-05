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Economia

Bones notícies per a les famílies amb fills menors: el Govern estudia aprovar una nova ajuda de 200 euros i així és com es podrà demanar

Es preveu que aquesta nova subvenció requereixi una despesa pública anual de gairebé 20.000 milions d’euros

Una família.

Una família. / Magnific

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Ramón Baylos

El Govern espanyol estudia actualment la possibilitat d’aprovar una nova ajuda de 200 euros que sigui independent de la renda de la família que la sol·liciti i que només hauria de complir un requisit concret.

Aquest consistiria que la família tingués un fill menor d’edat, de manera que rebés aquesta quantitat per cadascun d’ells. Però, d’on surt aquesta nova iniciativa per part del Govern?

Segons ha deixat entreveure l’Executiu, la intenció és que aquesta subvenció contribueixi a reduir encara més la pobresa infantil extrema. En aquest sentit, la previsió és que aquesta taxa baixi fins al 8%, una xifra considerada significativa.

Inversió de 20.000 milions d’euros

Això sí, aquesta mesura no arribaria sense conseqüències per a la despesa pública, ja que es preveu que aquesta ajuda representi una inversió anual de gairebé 20.000 milions d’euros. Concretament, les estimacions apunten a 19.276 milions d’euros.

D’altra banda, cal tenir en compte que aquest complement es podria sol·licitar a través d’un impost negatiu en la declaració de la renda, tot i que el Govern encara estudia altres opcions per articular-ne el cobrament.

Una família.

Una família. / Magnific

Cal aclarir, per tant, que aquesta subvenció encara no està disponible, ja que l’Executiu ha de concretar diversos aspectes relacionats amb la mesura i aprovar-la perquè pugui entrar oficialment en vigor.

En relació amb aquesta proposta, els especialistes en la matèria asseguren que la iniciativa té una altra raó de ser més enllà de la lluita contra la pobresa infantil: frenar l’envelliment progressiu de la població espanyola.

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Per tant, aquesta mesura tindria també l’objectiu d’incentivar la natalitat i donar suport a les famílies amb fills, amb la finalitat de combatre aquesta tendència demogràfica i contribuir a garantir la sostenibilitat de la Seguretat Social a llarg termini.

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