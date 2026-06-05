Oposicions
Confirmat pel BOE: les oposicions amb sous de fins a 1.750 euros al mes per a les quals només demanen tenir l’ESO
La nova Oferta d’Ocupació Pública inclou 1.450 places d’auxiliar administratiu, una de les oposicions més accessibles de l’Estat
Claudio Torres
Convertir-se en funcionari continua sent una de les opcions més demandades per les persones que busquen estabilitat laboral a Espanya. Ara, la nova Oferta d’Ocupació Pública del 2026 ha tornat a posar el focus en una de les oposicions més accessibles de l’Administració General de l’Estat.
El Govern ha aprovat un total de 27.232 places per a diferents cossos i categories de l’Administració, segons recull el Reial decret 387/2026 publicat al BOE. Entre totes, una convocatòria destaca especialment per l’elevat nombre de vacants i pels requisits exigits per accedir-hi.
Es tracta de les places per al Cos General Auxiliar de l’Administració de l’Estat, una oposició que aquest any comptarà amb 1.450 llocs. La xifra sobresurt davant d’altres convocatòries públiques que, en molts casos, amb prou feines superen el centenar de places.
Un dels principals atractius d’aquest procés selectiu és que únicament exigeix disposar del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), fet que la converteix en una de les vies d’accés més assequibles a l’ocupació pública.
Cada any, centenars de milers de persones participen en processos selectius atretes pels avantatges que tradicionalment ofereix la funció pública, entre els quals hi ha l’estabilitat laboral, la seguretat econòmica, la conciliació entre la vida personal i professional i les possibilitats de mobilitat dins de l’Administració.
A això s’hi suma la retribució econòmica. Segons estimacions d’acadèmies especialitzades en la preparació d’oposicions, un auxiliar administratiu de l’Estat pot cobrar entre 1.300 i 1.750 euros mensuals, tot i que la quantitat final depèn de factors com el destí, els complements salarials o l’antiguitat acumulada.
Pel que fa al procés de selecció, els aspirants han de preparar un temari format per una trentena de temes relacionats amb matèries com el dret constitucional, l’organització administrativa o la funció pública.
Posteriorment, hauran de superar una prova selectiva dividida en dos exercicis eliminatoris. El primer consisteix en un qüestionari tipus test de fins a 60 preguntes, mentre que el segon inclou un altre qüestionari de fins a 50 preguntes. Totes dues proves es fan en una mateixa sessió i són obligatòries per continuar en el procés.
Amb més de 27.000 places convocades per al 2026, l’Administració torna a reforçar la seva plantilla en un moment en què l’ocupació pública continua sent una de les sortides professionals més valorades. I, entre totes les opcions disponibles, l’oposició d’auxiliar administratiu torna a situar-se com una de les més atractives per a les persones que busquen un lloc estable amb requisits d’accés relativament assequibles.
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