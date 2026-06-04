Pensions
Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat"
La pensió mitjana de jubilació és de 1.572 euros mensuals el maig del 2026, segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Javier Fidalgo
A Espanya, el sistema de pensions és un model clau de l’estat del benestar. La pensió de jubilació garanteix ingressos en acabar la vida laboral i evita que la persona depengui dels estalvis o del suport familiar.
No obstant això, la quantia d’aquesta prestació econòmica depèn de diversos factors. En aquest sentit, el temps de cotització, l’edat de jubilació o les aportacions a la Seguretat Social són determinants per calcular-ne l’import.
Segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la pensió mitjana de jubilació és de 1.572 euros mensuals el maig del 2026, un 4,4% més alta que fa un any.
Tanmateix, aquesta no és la situació de tots els pensionistes. Per aquest motiu, el mitjà especialitzat NoticiasTrabajo ha entrevistat Oswaldo Martín, un jubilat de 75 anys que cobra una pensió d’uns 900 euros al mes.
Segons el mitjà citat, aquest jubilat nascut a l’Argentina fa 22 anys que treballa com a forner a Espanya: "Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat. No és lògic, però no es pot demanar més", explica en la conversa.
Durant l’entrevista, Oswaldo assenyala la seva preocupació pel sistema de pensions, sobretot per als treballadors autònoms: "Tenen 30 o 40 anys de cotització i es jubilen amb 700 euros. Conec molta gent així", assegura.
La filla viu a França i "guanya molt més"
El pensionista reconeix en la conversa que la seva filla viu a França "i guanya molt més". En contrast, Oswaldo explica que els salaris d’Almeria són "mitjans baixos", però que el cost de vida també ho és, en comparació amb altres territoris.
Així mateix, el forner jubilat destaca les dificultats de l’ofici. "Quan ho fas de jove ho suportes, però quan ets nou, si no en tens cap altra, s’ha d’aguantar", detalla. En aquest cas, la seva jornada laboral començava "a les 12:30 o a la 1 de la nit" i tornava "cap a les 12 del migdia".
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