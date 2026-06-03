El turisme va arribar a un nou rècord en un abril marcat per la Setmana Santa
Espanya va rebre per primer cop aquell mes més de 9 milions de visitants internacionals, que van desemborsar un total d’11.600 milions d’euros
Sara Ledo
El turisme va marcar un nou rècord a l’abril al superar per primera vegada la xifra de 9 milions de turistes internacionals, fins als 9,1 milions, un 5,2% més que el mateix mes del 2022, coincidint amb la Setmana Santa, que aquest any es va celebrar del 29 de març al 5 d’abril, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A més, la despesa va tornar a créixer a un ritme superior a l’arribada de turistes, amb un augment del 7,4%, fins a un total d’11.600 milions d’euros.El turisme marca un nou rècord a l’abril al superar per primera vegada la xifra de 9 milions de turistes internacionals, fins als 9,1 milions, un 5,2% més que el mateix mes del 2025, coincidint amb la Setmana Santa, que aquest any es va celebrar del 29 de març al 5 d’abril, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A més, la despesa va tornar a créixer a un ritme superior a l’arribada de turistes, com ha anat fent els últims tres anys, amb un augment del 7,4%, fins a un total d’11.600 milions d’euros.
L’increment de turistes coincideix amb el segon mes de la guerra de l’Iran, cosa que ha provocat que Espanya sigui un destí refugi per a aquells turistes que han deixat de viatjar a la zona de conflicte de l’Orient Mitjà i a la seva àrea d’influència del Mediterrani oriental, on hi ha destinacions com Turquia, Egipte o l’Aràbia Saudita. Aquesta zona va rebre el 2025 un total de 181 milions de turistes, dels quals 46,9 milions van ser europeus.L’increment de turistes coincideix també amb el segon mes de la guerra de l’Iran, cosa que ha provocat que Espanya sigui un destí ‘refugi’ per a aquells turistes que han deixat de viatjar a la zona de conflicte de l’Orient Mitjà i a la seva àrea d’influència del Mediterrani Oriental, on hi ha destins tan rellevants com Turquia, Egipte o l’Aràbia Saudita. En conjunt, aquesta zona va rebre el 2025 un total de 181 milions de turistes, dels quals 46,9 milions són turistes europeus que, si no anessin a aquests llocs, es podrien redirigir a Espanya, segons va avançar a l’abril el lobby turístic Exceltur.
Durant el quart mes de l’any, els dos principals països de residència dels turistes que van viatjar a Espanya, el Regne Unit i França, van mostrar una alça del 2,7% i el 5,1%, fins a un total d’1,7 milions i 1,3 milions de turistes, respectivament. No va passar el mateix amb Alemanya, origen d’1,2 milions de visitants, un 9,1% menys que en el mateix període de l’any anterior. Bèlgica creix un 14,1% (319.624 turistes); Itàlia, un 12,3% (532.362); els Països Baixos, un 11% (495.945), i els Estats Units, un 10% (426.621).
En el conjunt del primer quadrimestre, el volum de turistes va augmentar un 3,4% fins als 26,5 milions de viatgers, mentre que la despesa va avançar un 6,7% fins als 36.700 milions d’euros. Si es manté aquest ritme durant els pròxims vuit mesos, Espanya culminaria aquest exercici vorejant la barrera dels 100 milions de turistes i la despesa superaria per primera vegada els 140.000 milions d’euros.En el conjunt del primer quadrimestre, el volum de turistes va créixer un 3,4% fins als 26,5 milions d’euros, mentre que la despesa va avançar un 6,7% fins als 36.700 milions d’euros. Si es manté aquest ritme durant els pròxims vuit mesos, cosa que no sembla descartable si es té en compte que quatre d’aquests mesos corresponen a la temporada alta, Espanya culminaria aquest exercici vorejant la barrera psicològica dels 100 milions de turistes i la despesa superaria per primera vegada els 140.000 milions d’euros.
Catalunya, destí principal
Catalunya va ser una de les destinacions més beneficiades per l’increment d’arribades en el quart mes de l’any, al rebre el 20,8% del total. En concret, a Catalunya hi van arribar 1,8 milions de turistes, un 7,7% més que a l’abril del 2025.
A Andalusia n’hi van arribar 1,4 milions, un 6,9% més, i a les illes Balears, un 1,4% més: 1,3 milions. En termes relatius, la Comunitat Valenciana és la que més creix, un 15,6% més que en el mateix període de l’any anterior (fins a un total d’1,2 milions de turistes). A l’altra banda, les Canàries van rebre 1,2 milions de turistes, un 8,3% menys.Catalunya va ser un dels destins més beneficiats per l’increment d’arribades durant el quart mes de l’any, en rebre el 20,8% del total. La van seguir Andalusia (16,5%) i les Illes Balears (15,2%). En concret, a Catalunya hi van arribar 1,8 milions de turistes, un 7,7% més que a l’abril del 2025; a Andalusia hi van arribar 1,4 milions, un 6,9% més, i a les Illes Balears, un 1,4% més: 1,3 milions. En termes relatius, el País Valencià és el que més creix, un 15,6% més que en el mateix període de l’any anterior fins a un total d’1,2 milions de turistes, seguit de Madrid, que creix un 8,9% més, fins a superar els 920.000 turistes. A l’altra banda, les Canàries van rebre 1,2 milions de turistes, un 8,3% menys.
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