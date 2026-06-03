Dades d'atur
Atur al maig: 231.000 ocupats més gràcies a l'empenta dels migrants
Catalunya lidera la creació de llocs de treball i frega els quatre milions de cotitzants
Gabriel Ubieto
Després d’una bona Setmana Santa, les contractacions es van mantenir al maig en el conjunt del mercat espanyol. Pesa més el bon temps i la perspectiva que l’economia continuarà tirant, almenys a curt termini, que les turbulències més incertes que pugui generar, per exemple, la guerra de l’Iran.
Així, el mes de maig va marcar el millor saldo d’ocupats des del 2018 i una transversalitat entre sectors que convida a l’optimisme. Això va ser degut, en gran part, a les persones d’origen migrant, que ja representen el 15% del total d’afiliats a la Seguretat Social. No obstant això, les contractacions estan sent molt més explosives, especialment en aquests mesos primaverals, en sectors de baixa productivitat i condicions laborals qüestionables, com és el cas de l’hostaleria.
La Seguretat Social va sumar al maig respecte a l’abril un total de 231.975 cotitzants, fins a un total de 22,3 milions de persones. És el segon millor registre en un cinquè mes de l’any de tota la sèrie històrica i consolida l’ocupació en màxims històrics. Mai a Espanya hi havia hagut tanta gent treballant al mateix temps. L’atur, per la seva banda, va baixar en 36.323 persones, fins a un total de 2,3 milions de desocupats.
El maig acostuma a deixar bones xifres d’ocupació, si bé aquest ha sigut més generós que altres i previsiblement la bona dinàmica continuarà durant els pròxims mesos. Tant pel mateix cicle estacional de l’ocupació, ja que les empreses solen contractar més durant el primer semestre i són més prudents durant el segon, com davant la perspectiva que, a poc a poc, els migrants que vagin obtenint els seus permisos de treball a través de la regularització extraordinària vagin sumant-se al mercat laboral formal.
Les persones nascudes a l’estranger estan sent un estímul l’últim lustre, i assumeixen més d’un terç de l’ocupació creada. Al maig, més de la meitat dels nous cotitzants que ha sumat la Seguretat Social van néixer fora d’Espanya.
Catalunya va registrar el seu millor maig de tota la sèrie històrica en termes d’ocupació. Les províncies catalanes van liderar la creació d’ocupació en el conjunt d’Espanya per segon mes consecutiu i es frega la simbòlica cota dels quatre milions de treballadors en actiu. Tot i venir d’uns mesos discrets i que actualment es troba gestionant una onada d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) en empreses industrials estratègiques, l’economia catalana viu una de les seves millors primaveres a nivell laboral.
Les dades actualitzades ahir pels ministeris d’Inclusió i Treball revelen que el nombre de catalans cotitzants a la Seguretat Social va augmentar respecte a l’abril en 50.034 persones, fins a un total de 3,97 milions d’ocupats. És, fins a la data, el millor maig de tota la sèrie històrica: mai en un cinquè mes de l’any, ni tan sols al cim de la bombolla immobiliària i financera de fa dues dècades, es van crear tants llocs de treball en un mateix mes.
Les contractacions van ser transversals a tot el territori català. Barcelona va aportar 27.448 nous cotitzants (+0,9% respecte a l’abril), si bé Lleida va ser la província on, en termes relatius, més va créixer l’ocupació (7.552 persones, +3,6%). La van seguir Girona (8.174 persones, +2,15%) i Tarragona (6.858 persones, 1,9%).
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