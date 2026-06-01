Cop fiscal a l’energia
La llum puja de preu tot i que l’electricitat sigui més barata: el final de les rebaixes fiscals encareix fins a un 15% la factura
La tornada de l’IVA al 21% i de l’impost elèctric al 5,11% colpeja especialment les llars del mercat lliure just abans de l’estiu i de les primeres onades de calor
Marcos Rodríguez
La factura elèctrica torna a encarir-se des d’aquest 1 de juny, però aquesta vegada no és per una pujada del preu de l’energia. El final de les rebaixes fiscals aprovades durant la crisi energètica elevarà el rebut fins i tot en un context de descens del mercat majorista. La tornada de l’IVA al 21% i de l’impost elèctric al 5,11% suposarà augments de fins al 15% en alguns contractes, especialment en el mercat lliure, segons les estimacions de Selectra, Roams i Hello Watt.
El canvi marca el final de bona part de l’anomenat "escut energètic" que el Govern va activar per contenir l’impacte de la inflació i de la crisi derivada de la guerra a Ucraïna i de la tensió internacional sobre el gas. A partir d’ara, l’electricitat torna a tributar amb els tipus habituals: l’IVA passa del 10% al 21% i l’impost especial elèctric recupera el 5,11% després de mesos reduït al mínim.
La principal paradoxa és que la pujada arriba en un moment en què el preu de l’electricitat en el mercat majorista s’ha moderat respecte als màxims dels últims anys. De fet, aquesta caiguda recent del pool elèctric està esmorteint parcialment el cop en el mercat regulat (PVPC), tot i que no evita que milions de llars paguin més des d’aquest mes.
Segons els càlculs de Selectra, una factura mitjana del mercat lliure pot passar de 56,32 euros a 64,78 euros mensuals després de la retirada de les rebaixes fiscals, un increment pròxim al 15%. En el cas del PVPC, l’impacte immediat és una mica més moderat gràcies a la caiguda recent del preu majorista, tot i que la companyia adverteix que l’escenari pot canviar ràpidament amb l’arribada de la calor i l’augment de l’ús de l’aire condicionat.
Roams també preveu un fort encariment de la factura elèctrica des del juny. Segons les seves estimacions, una llar mitjana amb tarifa fixa passarà de pagar uns 61 euros al mes a més de 70 euros després de la tornada de la fiscalitat ordinària.
El mercat lliure serà el més afectat
La retirada de les ajudes no afectarà igual tots els consumidors. L’impacte més gran es concentrarà en els que tinguin tarifes del mercat lliure amb preus fixos, on el component fiscal tindrà més pes a la factura final. En canvi, els clients acollits al PVPC podrien compensar parcialment la pujada gràcies a l’evolució recent del mercat elèctric.
El problema és que molts consumidors ni tan sols saben quin tipus de tarifa tenen contractada. Segons l’últim Panel de Llars de la CNMC, gairebé la meitat de les llars espanyoles desconeix encara les diferències entre el mercat lliure i el regulat. Aquest mateix informe reflecteix a més que la despesa mitjana mensual en electricitat de les llars espanyoles va arribar als 47,8 euros el 2024, un 10,5% més que l’any anterior.
La pujada coincideix a més amb l’inici dels mesos de més consum elèctric per la calor intensa. Durant l’estiu augmenta l’ús d’aparells de refrigeració, ventiladors i aire condicionat, cosa que sol tensar el mercat majorista en episodis d’altes temperatures prolongades. Selectra adverteix que, si els preus del pool repeteixen nivells similars als de l’estiu passat, una factura tipus al mercat regulat es podria situar entorn dels 55 euros mensuals.
Malgrat la tornada de la fiscalitat habitual, algunes mesures energètiques continuaran vigents temporalment, com la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció elèctrica (IVPEE) o part de les ajudes vinculades al bo social.
El nou escenari torna la factura elèctrica a una situació més semblant a la prèvia a la crisi energètica, tot i que amb algunes diferències. Ara milions de llars afronten l’estiu amb una sensibilitat molt més gran al cost de l’energia i amb el record encara recent dels màxims històrics registrats el 2022.
