‘Troba la teva Marisa’: Eurofirms Group celebra 35 anys posant en valor la importància de l’encaix cultural entre persones i empreses
L’actitud, l’empatia o la capacitat d’adaptació es consoliden com a factors clau per construir equips més sòlids en un mercat laboral cada vegada més exigent
Conèixer les persones més enllà del currículum és clau per construir equips més sòlids i millorar resultats, ja que un encaix real pot augmentar la productivitat fins a un 21%
Què tenen en comú aquella persona que sempre troba solucions quan tot es complica, qui sap rebaixar tensions dins d’un equip o qui aconsegueix fer molt més suportable un mal dia? Probablement, cap d’aquestes qualitats apareix en un currículum. I, tanmateix, són les que moltes vegades marquen la diferència dins d’una empresa.
Sobre aquesta idea gira 'Troba la teva Marisa’, la nova campanya amb què Eurofirms Group celebra els seus 35 anys de trajectòria i reivindica una manera diferent d’entendre la gestió del talent: posant el focus en les persones més enllà de l’experiència o les competències tècniques.
En un context en què el mercat laboral s’enfronta a reptes com el desajust entre oferta i demanda de talent, Eurofirms defensa que el veritable diferencial no es troba només en les habilitats tècniques. L’actitud, l’empatia, la capacitat d’adaptació o el compromís s’han convertit en elements clau per construir equips sòlids i sostenibles. El veritable repte és trobar persones que encaixin amb la cultura, els valors i la manera de treballar de cada organització.
Molt més que cobrir vacants
Fundada a Girona l’any 1991, Eurofirms va néixer amb un propòsit clar: ajudar les persones. Al llarg d’aquestes tres dècades i mitja, la companyia ha evolucionat de ser una empresa local fins a consolidar-se com la primera multinacional espanyola especialitzada en la gestió del talent, present a set països, amb una xarxa de més de 170 oficines i una facturació superior als 700 milions d’euros el 2025.
Però, més enllà dels resultats, la trajectòria d’Eurofirms s’explica des d’una convicció que es manté intacta des dels seus inicis: posar les persones al centre. Una manera d’entendre la gestió del talent que no seria possible sense el compromís dels seus més de 1.700 professionals. La seva cultura People first, basada en el respecte, la responsabilitat i la transparència, guia la presa de decisions i la manera de relacionar-se tant amb candidats com amb clients.
Segons dades analitzades per la companyia, el 89% dels errors de contractació no són visibles en un currículum. En canvi, quan existeix un encaix real entre persona i empresa, la productivitat pot augmentar fins a un 21% i el rendiment dels equips créixer fins a un 56%.
Una campanya amb noms propis
La campanya del 35è aniversari, sota el concepte ‘Troba el teu…’, destaca la manera diferencial d’Eurofirms d’entendre el talent. A través de noms propis, com 'Troba la teva Marisa', 'Troba el teu Joan' o 'Troba la teva Sara', la iniciativa convida a reflexionar sobre el valor de conèixer realment les persones, visibilitzant aquelles qualitats que no es reflecteixen en un currículum, com l’actitud, l’empatia o la capacitat d’adaptació, i que són clau per construir equips i organitzacions més fortes.
Com a part d’aquesta campanya, Eurofirms ha portat aquesta mateixa setmana la seva filosofia People first a la gran pantalla dels cinemes Callao de Madrid, projectant com és realment una entrevista centrada en les persones: escoltar, entendre les motivacions de cada candidat i treballar l’encaix entre persona i empresa com un factor clau no només per al rendiment individual, sinó també per construir relacions laborals a llarg termini, equips més cohesionats i organitzacions capaces de créixer plegades.
Amb aquest aniversari, Eurofirms no només celebra la seva història, sinó que reforça el seu posicionament com a partner estratègic en gestió del talent, reivindicant un model més humà, més conscient i, també, més eficaç per afrontar els reptes del futur del treball.
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- Maria Teresa Ginjaume: 'Demanem que ens donin un cop de mà amb Sant Quirze de Colera
- El monestir de Sant Quirze de Colera, una joia del romànic, porta tancat a les visites des de fa dos anys
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- La torre de vigilància contra pirates que avui és un apartament turístic a Roses
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud