Els experts coincideixen: “Treure diners del caixer d’aquesta manera és posar-ho fàcil als estafadors”
Aquest detall pot servir com a punt de partida per a la suplantació de la teva identitat
Oriol García Dot
De vegades, les coses que menys pensem que poden jugar en contra nostre són les que acaben per sorprendre’ns negativament. Una cosa tan simple com pot ser demanar el rebut en un caixer automàtic pot convertir-se en una condemna per a tu mateix i és per aquesta raó.
Quan acudim al caixer automàtic i retirem diners, la màquina ens ofereix una opció aparentment innocent. El caixer sol preguntar al client si desitja imprimir el rebut de l’operació realitzada. La majoria de la gent el sol demanar sense pensar, com un costum més; això no obstant, aquest petit tros de paper podria ser la clau que un delinqüent necessita per accedir a la teva informació financera i d’aquesta manera robar-te els diners.
Això principalment es deu al fet que el nostre món cada vegada està molt més digitalitzat. En l’actualitat, els fraus bancaris es multipliquen i cada detall compta. Tot i que pugui semblar irracional, un simple comprovant pot convertir-se en l’inici d’un problema més gran de robatori.
Quina informació conté un rebut?
Segons un vídeo informatiu del canal Gestiones Fáciles, un rebut pot contenir informació sensible com pot ser el nom o el número de compte, el saldo disponible, la data, hora i quantia de l’operació i, tot i que no mostri totes les dades de la teva targeta, sí que apareix prou dades perquè algú amb males intencions pugui connectar les peces.
Tot i que molta gent ho veu com un simple paper amb números, la realitat és una altra, ja que aquest paper pot servir com a punt de partida per a la suplantació de la teva identitat, la d’una empresa o la d’una persona de confiança per enganyar els usuaris i robar la resta d’informació confidencial.
Guardar-lo en un lloc segur
Si tot i així ets dels que prefereix tenir el justificant de l’operació i no pot procedir de cap altra manera, és important que siguis molt acurat amb el rebut. És important que el conservis en un lloc segur i no et desfacis d'ell sense destruir-lo. Per trencar-lo, les millors opcions són una trituradora de paper o trencar-lo en trossos molt petits.
A més d’aquesta mesura de seguretat tan important, hi ha altres mesures senzilles que ajuden a reforçar la seguretat. És important revisar els teus moviments bancaris regularment, utilitzar contrasenyes fortes i activar l’autenticació en dos factors, coneguda com la doble verificació. També és important compartir dades bancàries per telèfon, per correu o per missatges SMS que et transmetin poca confiança.
