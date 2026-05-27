Transport
Organitzacions de consumidors avisen que el nou reglament de passatgers aeris suposarà una "retallada massiva" de drets
Asufin demana a la Comissió Europea mantenir les indemnitzacions actuals pel retard de vols
Una trentena d'associacions de consumidors agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors (BEUC, per les sigles en anglès) avisen que la reforma del reglament comunitari sobre passatgers aeris obre la porta a una "retallada massiva" dels seus drets. Segons han denunciat en un comunicat, l'actualització de les normes -que s'està negociant entre el Parlament Europeu i els estats membres- obre la porta a què prop d'un 60% dels passatgers es quedin sense compensació en cas de cancel·lació o retard d'un vol. Per aquest motiu, han enviat una carta conjunta als governs dels estats membres de la UE i als eurodiputats dels comitès d'Interior i Protecció i de Transports i Turisme de l'Eurocambra. Entre les organitzacions hi ha Asufin i Cecu.
"Volem traslladar la creixent preocupació per les propostes de la Comissió Europea per la reforma del reglament", han explicat. La trentena d'organitzacions avisen en el comunicat que, si prospera la proposta actual, viatjar a la UE "implicarà menys protecció i més costos per a les persones que viatgen".
Entre d'altres, alerten que la "majoria" de retards d'un vol deixaran de compensar-se, ja que la proposta per reformar el reglament planteja ampliar de tres a quatre o sis hores -en funció de la distància- el llindar a partir del qual els passatgers podran demanar ser compensats. A més, també lamenten que la reforma planteja retallar les indemnitzacions mínimes, segons indiquen, dels 250 euros actuals a 83 euros.
Les associacions de consumidors també denuncien que la modificació del reglament obre la porta a què les aerolínies puguin cancel·lar un vol sense haver de compensar els passatgers "amb només 48 hores d'avís", enfront dels 14 dies actuals. Alhora, alerten que s'ampliarà la llista de "circumstàncies extraordinàries" en què les companyies no hauran de pagar compensacions.
Cobraments addicionals
També denuncien que la reforma no posa fi al cobrament addicional per serveis que avisen que són "bàsics", com l'equipatge de mà, la reserva dels seients al costat de persones dependents o menors d'edat, o per imprimir les targetes d'embarcament.
En el comunicat, les organitzacions demanen a la Comissió Europea que "reforci i ampliï" la protecció dels passatgers i que, en la reforma del reglament, mantingui els llindars i quanties actuals per a les compensacions, que prohibeixi les tarifes "abusives", o què exclogui de la llista de circumstàncies extraordinàries les vagues de personal de les aerolínies. També demanen que s'obligui les companyies a incloure l'equipatge de mà en el preu del bitllet, així com a enviar formularis de compensació i reemborsament que ja estiguin omplerts amb les dades necessàries per facilitar les reclamacions.
"El que s’està plantejant és una retallada directa de drets ja consolidats. Es redueix el que cobren els passatgers, s’amplien les excepcions perquè les companyies aèries no paguin i es dificulta reclamar. És un canvi de regles que desequilibra clarament el sistema en contra dels consumidors i que no podem acceptar. Hauríem d’estar treballant per avançar en la millora dels drets dels passatgers, no pas per evitar-ne el retrocés", ha denunciat el director de la Federació de Consumidors i Usuaris (Cecu), David Sánchez.
