Ja és oficial: el Govern aprova la jubilació flexible que permet als jubilats tornar a treballar i continuar cobrant la pensió
L’objectiu és permetre que les persones jubilades continuïn actives sense renunciar al cobrament de la pensió
Ricardo Castelló
Bones notícies per a tots aquells jubilats que volien continuar en actiu, però sense perdre completament la seva pensió, ja que el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regula el règim jurídic de la jubilació flexible.
L’objectiu principal de la mesura és clar: permetre que les persones jubilades continuïn actives sense renunciar al cobrament de la pensió, fomentant així l’envelliment actiu i la permanència en el mercat laboral.
No obstant això, el Reial decret entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat. La proposta va ser impulsada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i s’emmarca en la reforma de les pensions acordada pel Govern i els interlocutors socials.
La jubilació flexible ofereix la possibilitat que aquells pensionistes de jubilació interessats a tornar al mercat laboral puguin reincorporar-se i compatibilitzar el cobrament de la pensió amb una feina per compte d’altri a temps parcial o, com a novetat, amb el desenvolupament d’una activitat per compte propi.
Elma Saiz, ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, assenyala que "el nostre objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l’hora de jubilar-se o compatibilitzar ocupació i pensió, i ara plantegem una modalitat de jubilació flexible millorada".
La portaveu del Govern i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimarts. / Cesar Vallejo Rodriguez / Europa Press
D’altra banda, informa que "podran sol·licitar aquesta modalitat les persones que ja hagin accedit a una pensió contributiva de jubilació i vulguin tornar a desenvolupar una activitat laboral compatible amb el cobrament parcial d’aquesta pensió".
La gran novetat és que ja no es limita únicament al treball per compte d’altri a temps parcial, ja que aquestes persones també podran acollir-se al desenvolupament d’una activitat per compte propi com a autònoms. No obstant això, hauran de complir un requisit: no haver estat donades d’alta com a autònomes en els tres anys anteriors a la data de jubilació.
També es milloren els incentius econòmics:
La jornada compatible en jubilació flexible passa del 25%-75% al 33%-80%.
+25% de pensió si la jornada és del 55%-80%.
+15% si la jornada és del 33%-55%.
Els autònoms podran cobrar fins al 25% de la pensió mentre treballen.
Tampoc serà necessari esperar un període mínim des de la jubilació per sol·licitar la jubilació flexible. S’hi podrà accedir en qualsevol moment, un cop reconeguda la pensió.
