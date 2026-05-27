El Consell de Ministres aprova la jubilació flexible per incentivar el retorn dels pensionistes al mercat laboral com a autònoms
La Seguretat Social incentiva que més pensionistes tornin al mercat laboral, combinant ingressos i part de la seva prestació
Gabriel Ubieto
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts canvis en la jubilació flexible, per incentivar que els jubilats tornin a treballar i combinin part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat dissenyada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és que ara els pensionistes puguin, una vegada ja estiguin retirats, tornar voluntàriament al mercat de treball i fer-ho com a autònoms, segons han confirmat fonts coneixedores.
Un canvi pensat per a persones que hagin arribat a l'edat de jubilació bé de salut, que una vegada retirades es replantegin la seva rutina i decideixin que tenen ganes de tornar a treballar. Segons un estudi publicat per Funcas el setembre del 2025, gairebé el 30% dels jubilats tornaria a treballar per ampliar els seus ingressos. La Seguretat Social fa més d'un any que treballa en aquesta reforma, tal com va avançar en el seu moment aquest diari.
Un perfil que encaixa amb professionals liberals, amb una agenda de contactes que els permet reincorporar-se al mercat – com metges, advocats o arquitectes – i fer-ho incentivats per bones remuneracions. O, en el cas dels autònoms, per complementar una pensió que no sempre és tan elevada com la dels assalariats.
També pot servir per a aquelles persones que es van veure obligades a jubilar-se de manera forçada, per exemple perquè la seva empresa va fer un ERO i les va acomiadar. La jubilació flexible els pot permetre millorar les seves cotitzacions i quan tornin a jubilar-se al 100% els quedarà millor pensió. Les possibilitats d'aquests perfils per reenganxar-se a un mercat laboral que els va expulsar al seu dia són, no obstant, més limitades.
Els canvis aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres els publicarà presumiblement el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimecres i entraran en vigor al cap de tres mesos, és a dir, a partir del 27 d'agost.
Via poc utilitzada
Aquesta és una modalitat que amb les actuals condicions pràcticament ningú utilitza. Eminentment està reservada a jubilats que vulguin tornar a treballar amb un contracte a temps parcial i amb un cobrament limitat de la seva pensió. Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social a sindicats i patronals, tot just unes 3.000 persones a tot Espanya.
Fins ara, el jubilat podia tornar i realitzar una jornada d'entre el 25% i el 75%. I després de la reforma aquest percentatge s'eleva a una forquilla d'entre el 33% i el 80% del temps total. La quantia de la pensió es reduirà en relació proporcional al temps que comenci a treballar. Per exemple, si un metge jubilat torna a passar consulta i ho fa a mitja jornada, ja que cobrarà la meitat de la pensió que estava cobrant, més el seu nou sou.
L'altra tecla que toca la Seguretat Social és la d'obrir la jubilació flexible als autònoms. Més ben dit, a aquells pensionistes que vulguin tornar a treballar com a autònoms, ja que fins al seu retir poden haver estat exercint com a autònoms o com assalariats. El pensionista rebrà un 25% de la seva pensió i aquells ingressos derivats de la seva nova activitat. A efectes de protecció social i assistència, mantindrà aquells serveis propis d'un jubilat. En tots dos casos, tant si la persona torna com a assalariat o com a autònom, la Seguretat Social mantindrà el plus de la paga que li va concedir si va decidir retirar-se passada la seva edat legal de jubilació.
El Govern avança en la seva agenda de reformes sobre el sistema de Seguretat Social, amb l'objectiu d'allargar la vida laboral dels espanyols per la via dels incentius i apuntalar així la sostenibilitat de les pensions. Aquesta és la línia en què està negociant (i acordant en molts casos) amb patronal i sindicats. Les arques públiques aconsegueixen augmentar els seus ingressos, ja que hi ha més gent cotitzant, alhora que redueixen les despeses, ja que hi ha menys gent cobrant (o cobrant una mica menys del sistema públic).
Durant els últims anys, l'Executiu ha aprovat més pagaments per a aquells treballadors que demorin la seva jubilació, millors condicions per a qui en el moment de jubilar-se decideixi continuar treballant i combinar-lo amb la pensió (jubilació activa) i ara toca el torn a aquells jubilats que ja estiguin retirats i decideixin tornar a l'arena.
