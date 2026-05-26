Jonathan Andic parla per primera vegada després de la detenció: «Al dol se suma conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació»
El fill del fundador de Mango reconeix que la relació amb el seu pare va travessar «moments difícils i complexos», però que havien superat «amb esforç, generositat i ajuda»
Paula Clemente
Jonathan Andic sent «dolor», «impotència», «frustració» i «tristesa» davant l’acusació que va capgirar la seva vida la setmana passada. Els Mossos d’Esquadra el van detenir dimarts, acusat de l’homicidi del seu pare, que va caure per un barranc mentre passejava amb ell, teòricament per llimar asprors després d’uns mesos de desacords entre pare i fill. La jutge que instrueix el cas va exposar tota la sèrie d’indicis que l’han portat a ordenar la seva detenció, entre ells, les desavinences que des de feia anys arrossegaven pare i fill.
En una carta, qui fins aquest mateix dimarts exercia de vicepresident de Mango, i qui és amo, junt amb les seves germanes, de la mateixa, reacciona a l’acusació per si mateix i al que s’ha anat explicant aquests dies sobre la relació entre pare i fill.
L’Andic fill assegura escriure aquesta carta «des del dolor, la impotència i la frustració» de trobar-se, diu, «davant un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat». «Fa uns disset mesos vaig perdre el meu pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn pròxim», introdueix el mateix. «A aquest duel s’hi ha afegit el fet d’haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona», prossegueix.
«Vull expressar amb el cor, que he estimat i estimo profundament els meus, i d’una forma molt especial al meu pare. Vivim junts molts moments feliços, entranyables i plens de carinyo», s’esplaia Andic fill. «Com passa en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos, que superem amb gran esforç, generositat i ajuda. L’amor, el respecte i el vincle que sempre hem sentit, formen part de l’ADN de la nostra família com saben aquells que ens coneixen bé», afegeix.
A continuació, lamenta un «relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada» que considera que ha generat una «percepció de culpabilitat aliena a la realitat». En aquest sentit, Jonathan Andic reconeix que desmuntar aquesta visió «exigirà temps, esforç i una dedicació intensa». Per això ha decidit apartar-se del lloc que ocupava en el consell d’administració de Mango, el de vicepresident. Ho fa, segons indica en aquesta carta, amb «tristesa» però com a única opció viable, ve a dir, per tenir prou temps com per preparar la seva defensa.
«Amb el ple recolzament de la meva família i del meu entorn, assumeixo aquesta situació amb la tranquil·litat i la convicció que els fets demostraran de forma clara la meva innocència i que la veritat acabarà imposant-se», conclou.
