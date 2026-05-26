Carta oberta
Jonathan Andic abandona temporalment la vicepresidència a Mango des del «dolor, la impotència i la frustració»
El fill del fundador de Mango anuncia una pausa temporal en les seves funcions al grup per centrar-se en la seva defensa legal
Paula Clemente
Jonathan Andic fa un pas al costat a Mango. El fill del fundador de Mango, a través d’una missiva, ha anunciat aquest dimarts que pausarà temporalment les seves funcions al grup per atendre la seva estratègia de defensa. No obstant això, Andic ha reiterat que conservarà les seves responsabilitats en els «projectes familiars, empresarials i socials». El director executiu de Mango, Toni Ruiz, ha traslladat el seu «màxim respecte i comprensió» per la seva decisió, en una comunicació interna. «M’agradaria transmetre-us que els membres del Consell d’Administració de Mango han subscrit de manera unànime aquestes paraules i s’uneixen a la família Andic en el seu suport a Jonathan», va escriure.
El fill de l’empresari mort fa un any i mig assegura que escriu aquesta carta des del «dolor, la impotència i la frustració» de trobar-se, diu, «davant d’un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat». «Fa uns disset mesos vaig perdre el meu pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn proper», introdueix ell mateix. «A aquest dol s’hi ha sumat el fet d’haver de conviure amb l’acusació més greu, injusta i infundada que pot recaure sobre una persona», prossegueix.
Es refereix a haver estat detingut, fa just una setmana, acusat de l’homicidi del seu pare. En la seva interlocutòria, la jutgessa que va aprovar la detenció es referia, entre altres coses, a la mala relació que tenien pare i fill. Després d’anys de silenci (les friccions haurien començat quan, fa deu anys, Isak Andic va apartar Jonathan Andic de la direcció general de Mango), l’esmentat reconeix haver passat «moments difícils i complexos». Res, diu, que no passi en totes les famílies.
«Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus, i d’una manera molt especial el meu pare. Vam viure junts molts moments feliços, entranyables i plens d’afecte», s’estén Andic fill. «Com passa en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos, que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda. L’amor, el respecte i el vincle que sempre hem sentit formen part de l’ADN de la nostra família, com saben aquells que ens coneixen bé», afegeix.
A continuació, lamenta un «relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada» que considera que ha generat una «percepció de culpabilitat aliena a la realitat». En aquest sentit, Jonathan Andic reconeix que desmuntar aquesta visió «exigirà temps, esforç i una dedicació intensa». D’aquí que hagi decidit apartar-se del lloc que ocupava al consell d’administració de Mango, el de vicepresident. Ho fa, segons indica en aquesta carta, amb «tristesa», però com a única opció viable, ve a dir, per tenir el temps suficient per preparar la seva defensa.
