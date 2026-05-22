Seguretat Social
La Seguretat Social ho confirma: pots jubilar-te amb només 15 anys cotitzats, però amb una limitació important
Amb 15 anys cotitzats es pot accedir a la pensió de jubilació, però només amb el 50% de la base reguladora
Álex Pareja
La Seguretat Social permet accedir a una pensió contributiva de jubilació amb només 15 anys cotitzats, però aquest avantatge té un matís decisiu: la quantia es queda en el 50% de la base reguladora. És a dir, es pot cobrar una pensió, sí, però molt per sota de la que correspondria després d’una vida laboral més llarga.
El mínim que dona dret a pensió
Per accedir a la jubilació contributiva cal haver cotitzat almenys 15 anys, i dos d’aquests han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret. Aquest és el requisit bàsic per entrar al sistema, però no garanteix una prestació completa.
L’edat de jubilació també importa. Amb carreres de cotització reduïdes, l’edat ordinària per jubilar-se s’endarrereix més que en els casos de cotitzacions llargues. El 2026, els qui només acrediten el mínim de 15 anys cotitzats no es poden jubilar als 65 anys, sinó que han d’esperar a l’edat ordinària que fixa la normativa per a aquest tram.
Només la meitat
La part més important és el percentatge que s’aplica a la base reguladora. Amb 15 anys cotitzats, el treballador té dret únicament al 50% d’aquesta base, cosa que redueix de manera notable la pensió mensual. A partir d’aquí, cada any addicional va sumant percentatge fins a arribar al 100%, però el salt és gradual i requereix més temps de cotització.
Això significa que una persona amb una base reguladora de 1.400 euros, per exemple, no cobraria 1.400 euros al mes, sinó al voltant de 700 euros si només arribés al mínim exigit. És una diferència molt rellevant que fa que moltes pensions de jubilació quedin en imports força ajustats.
Quan la quantia resultant queda per sota del mínim legal, existeix la possibilitat de rebre un complement a mínims. Aquest complement permet acostar la prestació a la pensió mínima establerta, sempre que es compleixin els requisits d’ingressos i situació personal.
Ara bé, aquest reforç no canvia el fet que la pensió s’hagi calculat sobre una base reduïda. Per això, encara que el complement millori la pensió mensual, no transforma una vida laboral de 15 anys en una pensió equivalent a la d’algú que ha cotitzat molt més temps.
