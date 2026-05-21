Jubilació
El Govern prepara un canvi a la Seguretat Social: la jubilació anticipada es podrà avançar als 61 o 63 anys
El sistema diferencia entre jubilació anticipada voluntària i involuntària
Andrea Riera
La jubilació anticipada a Espanya tornarà a canviar amb la reforma que prepara la Seguretat Social. L’objectiu és ampliar els casos en què els treballadors podran retirar-se abans de l’edat ordinària, una mesura que en alguns supòsits podria permetre fer-ho a partir dels 61 o 63 anys.
El sistema ja diferencia entre jubilació anticipada voluntària i jubilació anticipada involuntària, i la primera és la més habitual. La voluntària permet avançar la retirada fins a dos anys, mentre que la involuntària pot arribar fins quatre anys abans, tot i que només en casos com acomiadaments col·lectius, ERO o tancaments d’empresa.
Tot plegat s’emmarca dins el calendari d’augment progressiu de l’edat de jubilació. El 2026, l’edat ordinària se situa en 66 anys i 10 mesos, tot i que encara es manté l’opció de retirar-se als 65 anys si s’han cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos. Aquest procés continuarà fins al 2027, quan l’edat legal quedarà fixada en els 67 anys.
En el cas de la jubilació anticipada voluntària, s’exigeix haver cotitzat almenys 35 anys i que dos d’aquests anys estiguin dins dels últims 15 anys de vida laboral. Això permet, a la pràctica, avançar la jubilació fins als 64 anys i 10 mesos el 2026, o fins i tot fins als 63 anys en els casos de carreres de cotització més llargues.
Acomiadaments, ERO, tancaments d’empresa o situacions de violència de gènere
La situació canvia en la jubilació als 61 anys, que només es permet en la modalitat involuntària i en casos molt concrets en què el treballador perd la feina per causes alienes a la seva voluntat, com acomiadaments, ERO, tancaments d’empresa o situacions de violència de gènere, sempre que, a més, hagi estat almenys sis mesos inscrit com a demandant d’ocupació.
En aquests supòsits també s’exigeix un mínim de 38 anys i 3 mesos cotitzats, tot i que l’accés anticipat té un cost important, ja que la pensió es redueix de manera permanent mitjançant coeficients reductors que ajusten la quantia en funció del temps avançat.
Aquestes retallades poden situar-se entre el 13% i el 21%, i fins i tot arribar fins al 30% en els casos amb carreres de cotització més curtes. El sistema penalitza més com més baix ha estat el temps treballat, amb l’objectiu de compensar el període més llarg de cobrament de la pensió de jubilació.
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima