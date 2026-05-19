Fòrum Nord-oest
Javier Moll, president de Prensa Ibérica: "El futur del nord-oest mereix ocupar un lloc prioritari en la conversa pública espanyola"
L’editor ressalta el paper que Astúries, Galícia i Castella i Lleó estan guanyant en l’escenari europeu, però adverteix que hi ha desafiaments, especialment en infraestructures, que avancen "encara amb massa lentitud"
Alicia García-Ovies
El president de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha inaugurat aquest dimarts a l’Hotel Reconquista d’Oviedo el II Fòrum del Nord-oest amb una crida a reforçar la cooperació entre Astúries, Galícia i Castella i Lleó per convertir “aquesta macrorregió en un dels motors estratègics i econòmics d’Espanya i Europa”. Perquè "el futur del nord-oest mereix ocupar un lloc prioritari en la conversa pública espanyola".
En la seva intervenció, va defensar que la imatge del nord-oest com una perifèria marcada per la dispersió territorial, l’envelliment demogràfic o les dificultats de connexió està canviant. "Avui el nord-oest representa una gran oportunitat", va afirmar.
Sobretot, va afirmar, l’últim any "hem vist com s’intensificava la col·laboració entre comunitats autònomes, com es reforçaven les reivindicacions conjuntes entorn del Corredor Atlàntic i com el debat sobre les infraestructures, la connectivitat i l’equilibri territorial adquiria més rellevància política i econòmica". "El Nord-Oest ha aconseguit situar les seves prioritats al centre de moltes converses decisives per al futur del país", va destacar.
Va detallar en aquest sentit, que Astúries, Galícia i Castella i Lleó ocupen "més d’una quarta part d’Espanya, reuneixen sis milions de ciutadans, aporten al voltant del 12% del PIB nacional i compten amb prop de 400.000 empreses".
Paper "decisiu" a Europa
"Parlem d’una terra amb talent, amb capacitat industrial, amb universitats de prestigi, amb recursos energètics, amb una potent tradició exportadora i amb sectors que estan cridats a exercir un paper decisiu en la nova economia europea", va destacar.
Sectors com l’automoció i el vehicle elèctric, la indústria naval i de defensa, la mineria de materials estratègics, les energies renovables, l’agroalimentació, la pesca, el turisme i el desenvolupament tecnològic. I va parlar d’una evolució demogràfica "que convida a un moderat optimisme, amb un creixement de població en aquestes comunitats per cinquè any consecutiu".
Tot això demostra que "el nord-oest no és un territori resignat al declivi". Ara bé, va afegir, "seria un error caure en l’autocomplaença" perquè hi continua havent desafiaments, especialment en infraestructures i connectivitat, amb connexions ferroviàries, carreteres i plataformes logístiques que avancen "encara amb massa lentitud".
En aquest sentit, Moll va defensar la necessitat de continuar impulsant el Corredor Atlàntic i el corredor del Nord-Oest com a eixos de cohesió i competitivitat. "No parlem només d’infraestructures. Parlem d’igualtat d’oportunitats. Parlem d’ocupació, d’indústria, d’atraure inversions, de fixar població i de garantir que els nostres joves puguin desenvolupar aquí els seus projectes de vida", va assenyalar.
I va insistir que el nord-oest "no resta, sinó que suma al conjunt del país" i va resumir aquesta idea amb una frase: "Quan el nord-oest avança, Espanya avança amb ell".
El paper de Prensa Ibérica
Moll va situar el fòrum com un espai estable de diàleg entre institucions, empreses i societat civil, destinat a alinear diagnòstics, impulsar propostes i generar consensos. També va reivindicar el paper del periodisme i de les capçaleres de Prensa Ibérica a Astúries, Galícia i Castella i Lleó per acompanyar i amplificar aquest debat.
"Volem ajudar a alinear diagnòstics, impulsar propostes i generar consensos que permetin transformar les oportunitats en realitats. Volem fer-ho des del periodisme, des del compromís amb el territori i des de la responsabilitat que assumim com a grup de comunicació", va assegurar.
Amb aquest esperit va néixer fa un any a Santiago de Compostel·la el Fòrum del Nord-Oest, una aposta de Prensa Ibérica que busca que els tres territoris parlin "amb una veu més forta, més coordinada i més influent a Espanya i a Europa". La primera edició va ser, per tant, "el començament d’una dinàmica de cooperació territorial institucional i empresarial que ha contribuït a reforçar la presència del nord-oest a l’agenda pública".
Va concloure Moll abans d’inaugurar el fòrum: "Volem un nord-oest fort. Un nord-oest competitiu. Un nord-oest innovador. Un nord-oest obert al món i capaç de liderar el seu propi camí".
