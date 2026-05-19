Economia
El Govern de Catalunya aprova ajudes de fins a 200 euros per al lloguer: aquests són els requisits que cal complir
Les ajudes del Govern per al lloguer oscil·len entre els 50 i els 200 euros mensuals i s’adapten a famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat
Xavi Espinosa
L’accés a l’habitatge continua sent una de les principals preocupacions a Espanya, especialment en ciutats com Barcelona, on els preus del lloguer han augmentat de manera considerable en els darrers anys. Moltes famílies i treballadors destinen una part important dels seus ingressos mensuals al pagament de la renda, fet que dificulta la seva estabilitat econòmica.
Per fer front a aquesta situació, el Govern català ha destinat més de cent milions d’euros a aquest programa d’ajudes. La intenció és beneficiar milers de ciutadans amb ingressos mitjans o mitjans-baixos, oferint un suport econòmic mensual que permeti reduir l’esforç financer relacionat amb l’habitatge habitual.
Dificultats per accedir al lloguer
La línia d’ajudes de la Generalitat de Catalunya està pensada específicament per a la franja d’edat d’entre 36 i 64 anys. A més, els ingressos anuals del sol·licitant no poden superar aproximadament els 36.000 euros. Aquesta ampliació del límit econòmic pretén facilitar l’accés a més persones que, tot i tenir feina, continuen tenint dificultats per assumir el cost del lloguer.
També és obligatori disposar d’un contracte de lloguer vigent de l’habitatge habitual. Les autoritats han establert límits màxims en el preu del lloguer per poder optar a la subvenció. A Barcelona, per exemple, la renda mensual no ha de superar els 1.000 euros, tot i que en alguns casos específics el límit pot augmentar fins als 1.100 euros.
Les famílies nombroses, monoparentals o aquelles que tinguin algun membre amb discapacitat podran acollir-se a condicions més flexibles dins de la convocatòria. D’aquesta manera, l’administració busca adaptar les ajudes a les diferents realitats socials i econòmiques presents a Catalunya.
Oferir un suport proporcional
La quantia de la subvenció pot variar segons la situació econòmica de cada sol·licitant. Les ajudes al lloguer oscil·len entre els 50 i els 200 euros mensuals, en funció del nivell d’ingressos i de les característiques de cada cas. L’objectiu és oferir un suport proporcional a les necessitats de cada llar.
El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 30 d’abril. Les persones interessades podran fer el tràmit tant de manera telemàtica, a través dels canals oficials de l’administració catalana, com presencialment a les oficines habilitades per a aquest procediment.
