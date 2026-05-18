El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any
La plataforma admet que no tots els usuaris ni establiments tindran accés a aquesta funció des del primer dia
Els comerços físics permeten des d'aquest dilluns el pagament amb Bizum. El sistema s'anirà desplegant de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any. Així ho ha explicat la plataforma de pagaments en un comunicat, on detalla que "progressivament" anirà posant a disposició aquesta modalitat de pagament a entitats i establiments. Bizum admet que no tots els usuaris ni els comerços tindran accés a aquesta funció des del primer dia i que dependrà de cada entitat. Els bancs aniran informant els seus clients quan el servei estigui disponible. La previsió és que al desembre la "gran majoria" dels més de 31,5 usuaris que actualment fa servir Bizum pugui fer-lo servir.
El sistema permet el pagament presencial directament entre comptes bancaris i sense contacte, acostant tan sols el mòbil al datàfon. Es tracta de la primera solució europea que ofereix aquest servei, gràcies a la tecnologia NFC.
