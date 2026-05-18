Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Bizum

El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any

La plataforma admet que no tots els usuaris ni establiments tindran accés a aquesta funció des del primer dia

Una dona a punt de fer un Bizum.

Una dona a punt de fer un Bizum. / EUROPA PRESS

ACN

Els comerços físics permeten des d'aquest dilluns el pagament amb Bizum. El sistema s'anirà desplegant de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any. Així ho ha explicat la plataforma de pagaments en un comunicat, on detalla que "progressivament" anirà posant a disposició aquesta modalitat de pagament a entitats i establiments. Bizum admet que no tots els usuaris ni els comerços tindran accés a aquesta funció des del primer dia i que dependrà de cada entitat. Els bancs aniran informant els seus clients quan el servei estigui disponible. La previsió és que al desembre la "gran majoria" dels més de 31,5 usuaris que actualment fa servir Bizum pugui fer-lo servir.

El sistema permet el pagament presencial directament entre comptes bancaris i sense contacte, acostant tan sols el mòbil al datàfon. Es tracta de la primera solució europea que ofereix aquest servei, gràcies a la tecnologia NFC.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  2. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  3. Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
  4. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
  5. Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
  6. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  7. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  8. Per un any en una secta en calen set per recuperar la salut mental

Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa

Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa

Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós

Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós

Avís taronja a l'Empordà per pluges torrencials aquest dilluns a la tarda

Avís taronja a l'Empordà per pluges torrencials aquest dilluns a la tarda

Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà

Alerta per una possible proliferació de mosquit tigre després de les darreres pluges a l'Empordà

La Triatló 100x100 HALF d'Empuriabrava supera el seu rècord de participació amb més de mil inscrits

La Triatló 100x100 HALF d'Empuriabrava supera el seu rècord de participació amb més de mil inscrits

L’Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions

L’Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions

El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any

El pagament amb Bizum en comerços físics comença de manera "gradual" i preveu estar enllestit a finals d'any

Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater

Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
Tracking Pixel Contents