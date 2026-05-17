Jubilació
L'excepció de la Seguretat Social que permet jubilar-se als 61 anys amb només 33 anys cotitzats
La jubilació anticipada involuntària permet retirar-se fins a quatre anys abans de l’edat legal sota condicions específiques de cessament laboral i cotització
Ricardo Castelló
Tots els treballadors espanyols somien amb la jubilació, però cada vegada és més difícil, ja que el sistema de pensions a Espanya afronta canvis dràstics que redefineixen l’edat de jubilació segons les necessitats demogràfiques i econòmiques del país. A causa de l’últim canvi en la normativa, jubilar-se als 65 anys serà molt complicat per als empleats espanyols, perquè la nova regulació augmenta gradualment l’edat de retir fins al 2027.
El 2026, l’edat de jubilació ordinària és de 66 anys i 10 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i 3 mesos. En cas d’haver cotitzat almenys aquest període, és possible jubilar-se als 65 anys amb el 100% de la pensió.
No obstant això, és possible retirar-se als 61 anys amb 33 anys cotitzats, però cal tenir en compte diversos aspectes, ja que la Seguretat Social contempla aquesta possibilitat només en determinats supòsits i sota condicions molt concretes que no sempre es compleixen.
Es tracta de la jubilació anticipada involuntària, una modalitat que permet retirar-se fins a quatre anys abans de l’edat ordinària a causa d’un cessament laboral forçós, com ara acomiadaments col·lectius, acomiadaments objectius o causes alienes al treballador.
Per accedir a aquesta normativa, cal complir tres requisits:
- S’ha d’haver cotitzat almenys 33 anys, dels quals una part ha d’estar dins dels últims anys previs a la jubilació.
- El segon requisit és fonamental: la pèrdua de la feina s’ha d’haver produït per motius independents de la voluntat del treballador. En aquest apartat s’inclouen situacions com acomiadaments objectius, expedients de regulació d’ocupació o el tancament de l’empresa.
- També és necessari estar inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de sis mesos abans de poder sol·licitar la pensió.
No obstant això, hi ha una condició que ho determina tot, ja que l’edat mínima no és fixa, sinó que depèn de l’edat legal de jubilació de cada cas. Tot i que amb 33 anys cotitzats es pot accedir a la jubilació anticipada involuntària, això no garanteix retirar-se als 61 anys.
Només els qui tenen carreres de cotització llargues poden acostar-se a aquesta edat, mentre que la majoria es jubilarà més aviat als 62 o 63 anys. A la pràctica, els 33 anys són un requisit mínim, però l’edat real de retir varia segons cada historial laboral.
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Elisabeth Anglarill: 'No soc una persona esotèrica, però hi ha llocs amb els quals connectes i Empúries n'és un
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre