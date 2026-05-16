Jubilació
Un home es reinventa i passa de viure amb una pensió mínima a guanyar més de 3.500 euros al mes
El que va començar com una manera de mantenir-se ocupat va acabar convertint-se en una font d’ingressos que va multiplicar per quatre la seva pensió mínima
Ramón Gutiérrez
Als 77 anys, Ángel mai no s’hauria imaginat que acabaria pujant a una excavadora per poder sobreviure. Després de tota una vida treballant com a electricista des dels 16 anys, la crisi del 2008 el va deixar sense feina i amb una prejubilació que amb prou feines li permetia pagar el lloguer.
Dels 850 euros de pensió que cobrava, gairebé tot se n’anava en l’habitatge. "No m’arribava per pagar la llum, l’aigua o el dia a dia", explicava en una entrevista.
Aquest home es va reinventar després de jubilar-se
Lluny de rendir-se, va decidir aprendre un ofici completament nou quan molts ja pensen a descansar. Ara pot arribar a facturar fins a 3.500 euros al mes conduint maquinària pesant, convertint-se en l’exemple d’una realitat cada vegada més freqüent: jubilats que tornen a treballar no perquè vulguin mantenir-se actius, sinó perquè no els queda cap altra opció per arribar a final de mes.
Davant les escasses oportunitats laborals que trobava per la seva edat, va decidir fer un gir radical a la seva vida quan tenia 73 anys. Sense experiència prèvia en el sector i amb molt en joc, va demanar un préstec i va invertir prop de 60.000 euros en la compra d’una excavadora per començar des de zero.
"No em va quedar cap altra opció per poder tirar endavant", explicava sobre una decisió que va prendre més per necessitat que per vocació. Tot i que mai no havia conduït una màquina d’aquest tipus, no partia completament de zero. La seva relació amb el camp venia de molt abans, pràcticament des de la infància.
Va créixer envoltat d’animals i de llargues jornades ajudant la seva família, ja que el seu pare es dedicava a la ramaderia. "A casa sempre hi havia feina i entre tots hi posàvem el coll", recordava en parlar d’aquells anys.
Aquesta experiència, sumada a les ganes de tirar endavant, va acabar sent clau per adaptar-se ràpidament i convertir aquella decisió en una forma de vida amb la qual avui aconsegueix ingressar entre 3.000 i 3.500 euros al mes.
