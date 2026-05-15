Seguretat Social
La Seguretat Social confirma els canvis en la jubilació anticipada a partir del 2027
El sistema de pensions espanyol ajusta les últimes reformes entre el 2026 i el 2027
Andrea Riera
La jubilació a Espanya continua canviant i això fa que cada vegada sigui menys fàcil saber exactament a quina edat es podrà deixar de treballar. El sistema de pensions fa anys que està en plena transformació i entre el 2026 i el 2027 es tancaran alguns dels últims ajustos importants de la reforma.
Ara mateix ja no existeix una única edat fixa de jubilació per a tothom, ja que depèn sobretot dels anys que s’hagin cotitzat. El 2026, l’edat ordinària se situa en els 66 anys i 10 mesos per a la majoria de treballadors, tot i que els qui hagin cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos poden continuar jubilant-se als 65 anys.
Aquest esquema es mantindrà el 2027, tot i que ja serà l’últim pas del procés, perquè a partir de l’any vinent l’edat legal de jubilació quedarà fixada en els 67 anys. Tot i això, es continuarà mantenint l’excepció per a les persones amb una carrera llarga de cotització, que podran retirar-se als 65 anys si arriben als 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Dins d’aquest sistema també hi entra la jubilació anticipada voluntària, que permet avançar la retirada fins a dos anys respecte a l’edat ordinària.
La jubilació anticipada voluntària
El 2026, aquesta opció permet jubilar-se des dels 64 anys i 10 mesos en general, tot i que es pot rebaixar fins als 63 anys si s’acredita una cotització d’almenys 38 anys i 3 mesos. El 2027, ja amb el sistema completament tancat, la referència serà de 65 anys per a la majoria, mentre que els 63 anys es mantindran només per a les persones que superin els 38 anys i 6 mesos cotitzats.
Per poder acollir-se a aquesta modalitat, cal haver cotitzat un mínim de 35 anys al llarg de la vida laboral. A diferència d’altres casos, aquí no és necessari procedir d’un acomiadament ni estar a l’atur, ja que es tracta d’una decisió voluntària del treballador.
Això sí, avançar la jubilació té conseqüències en la pensió. La Seguretat Social aplica retallades en funció dels mesos que s’anticipi la retirada i dels anys cotitzats, cosa que pot reduir la quantia de manera permanent en percentatges que poden arribar a ser força significatius.
