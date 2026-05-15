Bizum
Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l'app per pagar en comerços i grans superfícies
A partir d’aquest dilluns Bizum habilitarà el pagament en comerços a través d’alguns bancs que inclouran la funcionalitat en la seva pròpia app, tot i que l’aplicació Bizum Pay no té una data de sortida definida
Jaime Mejías
"Et faig un Bizum". Aquesta frase, utilitzada ja des de fa deu anys per saldar petits deutes i pagaments entre amics, contribuir a un regal en grup o donar una alegria a un ésser estimat, deixarà d’estar reservada a moure diners entre particulars. La solució de pagaments espanyola, Bizum, posarà a disposició d’un nombre reduït de bancs a partir d’aquest dilluns, 18 de maig, la seva plataforma per fer pagaments en comerços físics i competir així directament amb Visa i Mastercard.
Confusió en les dates
No obstant això, no tots els clients tindran accés a Bizum Pay des del pròxim dilluns. Hi haurà dues maneres de pagar a través d’aquest nou sistema. La primera la posaran a disposició dels seus clients BBVA i CaixaBank, que habilitaran el pagament amb Bizum des de la mateixa app del banc. Aquesta opció sí que estarà disponible des de dilluns vinent.
No obstant això, altres entitats obligaran la seva clientela a descarregar una aplicació addicional, anomenada Bizum Pay. Malgrat que s’esperava que sortís al mercat el dilluns 18, la informació dels últims dies apunta que es retardarà.
"La cartera digital Bizum Pay començarà el seu desplegament la setmana que ve entre grups reduïts d’usuaris i, a mesura que es vagi avançant, es concretarà la data d’obertura de l’app al públic en general i la seva disponibilitat a les botigues d’Apple i Google", afirmen des de Bizum.
Similar a la targeta digital
En qualsevol cas, l’usuari podrà pagar acostant el seu telèfon al datàfon, amb una experiència molt similar a la dels ja àmpliament utilitzats Apple Pay o Google Pay, a través de la tecnologia NFC, tal com destaca la responsable de comunicació, Lorena Poza.
El cert és que Bizum ja mou xifres considerables només amb transferències. Dels 700 milions d’euros que va reportar l’empresa el 2018 s’ha arribat al 2025 amb 67.700 milions d’euros en operacions entre particulars. En vuit anys, l’increment ascendeix fins a un 9.571%. Les xifres parlen per si soles.
No tots estaran preparats
"Els usuaris tindrem ganes d’utilitzar-lo, però crec que la major part de comerços no estaran preparats per acceptar-ho dilluns vinent", explica José Luis Nevado, CEO de Sipay, un dels operadors de pagament que treballarà amb Bizum en aquesta nova etapa. Segons Nevado, el termini per adaptar-se a aquesta nova tecnologia vencerà "a la segona quinzena de setembre", amb alguns bancs oferint-la des del principi, mentre que d’altres necessitaran una mica més de marge.
Poza aclareix que Bizum no compta de moment amb un calendari de desplegament, ja que això correspon als bancs. "Aquest any és el del desplegament; el que ve ens marcarem objectius de penetració i ús", aclareix.
Una altra de les grans qualitats de Bizum Pay és la interoperabilitat, és a dir, estarà connectat amb solucions europees com Wero, a Alemanya i França; Bancomat, a Itàlia, o MB WAY, a Portugal. Poza apunta que, sota el paraigua de l’European Payments Alliance (EuroPA), els usuaris de Bizum podran pagar i rebre transferències d’usuaris i comerços d’altres països, cosa que permetrà a "més de 120 milions de clients fer pagaments transfronterers en el seu dia a dia".
Una solució creada pels bancs
Bizum va néixer el 2016, fa deu anys, de la mà de la companyia Sociedad de Procedimientos de Pago, SL. Aquesta empresa actuava com un consorci entre 29 entitats bancàries, que juntes acumulen un 95% de quota de mercat a Espanya. Per mantenir aquest esperit cooperatiu, cap entitat pot superar el 24% de l’accionariat.
Fonts financeres asseguren a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, que el nou avenç de Bizum constitueix "un nou cas d’èxit de la banca espanyola". "Ens permetrà oferir progressivament una nova opció de pagament als nostres clients, tant particulars com comerços, de manera segura i instantània", afegeixen.
Des del seu llançament, Bizum ha crescut de manera exponencial. El 2017, un any després de la seva estrena, ja arribava al milió d’usuaris. El que va venir després va ser una propulsió estel·lar: 6 milions el 2019, 19 el 2021... fins a superar els 25 milions el 2025, cosa que va suposar que més de la meitat de la població espanyola havia activat Bizum en la seva app.
El repte que es planteja assumir Bizum significa entrar en un mercat que actualment mou 195.000 milions d’euros: el dels pagaments amb targeta. Són dades del Banc d’Espanya (BdE), corresponents al primer semestre del 2025. En l’actualitat, aquest segment està controlat gairebé completament per l’oligopoli de les targetes americanes: Visa i Mastercard, principalment.
La rèplica de Visa
Visa, una de les companyies a les quals Bizum Pay ve a plantar cara, ha ofert la seva visió sobre l’arribada d’aquesta nova tecnologia. "Visa valora positivament la competència, ja que amplia les opcions per als consumidors, les empreses i l’ecosistema de pagaments en el seu conjunt. Fa anys que Visa dona suport al desenvolupament de l’ecosistema de pagaments a Espanya i manté el seu compromís de continuar fent-ho", afirma en declaracions a El Periódico.
Quant a la recepció del nou Bizum Pay, els col·lectius comercials han rebut amb els braços oberts aquest nou mètode de pagament. Rafael Torres, president de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), considera que es tracta d’"una notícia positiva". "Tot el que suposi facilitar el pagament als nostres clients, garantint sempre la màxima seguretat, és una bona notícia per al sector. És un pas més en la digitalització del petit comerç", considera.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar