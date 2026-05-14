III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
Sergi Loughney (Fundació "la Caixa"): "Aquest serà el fòrum de les oportunitats a les dues vores del Mediterrani"
El director general d’Assumptes Corporatius de la Fundació "La Caixa" ha posat de manifest la importància d’aquest fòrum, que arriba a la seva tercera edició, "davant el boig i tirànic món en què vivim"
Jaime Mejías
El director general d'Assumptes Corporatius de la Fundació "La Caixa", Sergi Loughney, ha convocat els diferents actors econòmics i institucionals que participen en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani a passar a l'acció. "Aquest Fòrum ja no serà el de l'esperança, serà el Fòrum de l'acció. Hem de començar a córrer i fer possible que tirin endavant moltes de les coses que hem anat generant amb els anys".
Loughney ha pronunciat aquestes paraules en l'acte de presentació del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica aquest dijous al CaixaForum Madrid. El Fòrum tindrà lloc els pròxims 16, 17 i 18 de juny a Barcelona. "Pensem aquest Fòrum per al que vindrà després d'aquest món boig i tirànic en què vivim, que a tots ens sorprèn i ens posa davant del mirall", ha reflexionat Loughney, encarregat d'inaugurar la presentació del Fòrum juntament amb el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll.
Precisament al grup editorial que organitza aquest esdeveniment, Loughney ha dedicat sentides paraules d'afecte. "Aitor, Ainhoa, teniu un equip fantàstic. Fa goig estar amb vosaltres. El món és afecte i una simbiosi de persones. Teniu molta sort de tenir un grup al vostre costat", ha afirmat el director general d'Assumptes Corporatius de la Fundació "La Caixa".
Com ha posat de manifest Loughney, la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani serà "l'epicentre d'un debat de vertebració de l'eix mediterrani". "És important propiciar aquests espais, que conviden a la reflexió assossegada". A més, Loughney ha indicat que el projecte ja compta "amb 20 socis, però anem cap a més", evidenciant l'ambició expansiva de la cimera mediterrània.
D'aquesta manera, el Fòrum serà una ocasió per "promoure el progrés sostenible i socialment just, i influir en la presa de decisions dels projectes amb un impacte positiu en la vida de les persones". En aquesta missió social també es reflecteix l'esperit de la Fundació "La Caixa", segons Loughney. "Aquesta fundació la comença un comte a Barcelona, Francesc Moragas, i la consolida un gran home, Isidre Fainé. En 120 anys d'història sempre hem tingut la mateixa missió: fer el bé".
En un altre ordre, Loughney ha explicat que, fa tot just dues setmanes, la Fundació "La Caixa" va inaugurar el CaixaResearch Institute, un centre en el qual confluiran "500 científics per estudiar malalties a través de la immunologia".
A través d'aquesta fita, Loughney ha explicat la funció social de la Fundació. "Per a nosaltres, el més important són els vulnerables. Aquest és el nostre compromís i vocació: intentar treure tanta gent que es veu sense llum al final del túnel, i fer visibles els invisibles", ha posat de manifest el ponent.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora