Lloguers
Ja és oficial: els propietaris no podran entrar al seu habitatge llogat encara que hi hagi un contracte en vigor
La llei protegeix la inviolabilitat del domicili i pot castigar amb presó l'entrada del propietari sense autorització
David Cruz
Trobar un habitatge de lloguer és una autèntica cursa d'obstacles. Els preus no paren de pujar i ciutats com Figueres, Barcelona o Girona estan ofegant moltes famílies que no saben com arribar a final de mes amb xifres que superen els 1.000 euros mensuals.
Un cop signat el contracte de lloguer, molts inquilins continuen tenint dubtes sobre quins són els seus drets dins de l'habitatge. I n'hi ha un que no és tan conegut i que convé tenir en compte.
És possible que el propietari de l'immoble llogat hi entri i en surti quan vulgui? Existeix alguna clàusula que permeti aquest tipus de comportament? La resposta és clara: no ho pot fer sense l'autorització de l'inquilí, encara que el contracte continuï vigent.
La normativa espanyola protegeix la inviolabilitat del domicili, un dret recollit a l'article 18.2 de la Constitució espanyola: ningú no pot entrar en un domicili sense el consentiment del titular o una resolució judicial, excepte en casos de delicte flagrant.
En el mercat del lloguer, això significa que, des que se signa el contracte, l'habitatge passa a ser el domicili habitual de l'arrendatari.
El lloguer, en mans de l'arrendatari
Així ho recull també la Llei d'Arrendaments Urbans, un text que reconeix el dret de l'inquilí a l'ús i gaudi exclusiu de la propietat durant el temps pactat.
Per si no n'hi hagués prou, l'article 40 del Codi Civil avala que el domicili d'una persona és el lloc on resideix habitualment. Per tant, el propietari perd el dret a accedir lliurement a l'immoble mentre duri el contracte de lloguer.
Si el teu arrendador intenta incloure una clàusula que li permeti entrar a l'habitatge per fer revisions o inspeccions, es tracta d'una clàusula considerada nul·la i inconstitucional, ja que abans sempre ha d'obtenir el teu permís.
Les conseqüències poden ser greus. El Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a dos anys per violació de domicili si el propietari entra sense permís a l'habitatge llogat. Si, a més, hi ha intimidació o violència, les penes poden augmentar fins als quatre anys de presó.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora