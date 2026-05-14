Ja és oficial: els propietaris no podran entrar al seu habitatge llogat encara que hi hagi un contracte en vigor

La llei protegeix la inviolabilitat del domicili i pot castigar amb presó l'entrada del propietari sense autorització

La normativa espanyola reconeix l'ús exclusiu de l'habitatge a l'inquilí mentre duri el contracte de lloguer. / EFE / Román G. Aguilera

David Cruz

Trobar un habitatge de lloguer és una autèntica cursa d'obstacles. Els preus no paren de pujar i ciutats com Figueres, Barcelona o Girona estan ofegant moltes famílies que no saben com arribar a final de mes amb xifres que superen els 1.000 euros mensuals.

Un cop signat el contracte de lloguer, molts inquilins continuen tenint dubtes sobre quins són els seus drets dins de l'habitatge. I n'hi ha un que no és tan conegut i que convé tenir en compte.

És possible que el propietari de l'immoble llogat hi entri i en surti quan vulgui? Existeix alguna clàusula que permeti aquest tipus de comportament? La resposta és clara: no ho pot fer sense l'autorització de l'inquilí, encara que el contracte continuï vigent.

La normativa espanyola protegeix la inviolabilitat del domicili, un dret recollit a l'article 18.2 de la Constitució espanyola: ningú no pot entrar en un domicili sense el consentiment del titular o una resolució judicial, excepte en casos de delicte flagrant.

En el mercat del lloguer, això significa que, des que se signa el contracte, l'habitatge passa a ser el domicili habitual de l'arrendatari.

Si el teu arrendador intenta incloure una clàusula que li permeti entrar a l'habitatge per fer revisions o inspeccions, es tracta d'una clàusula considerada nul·la. / DdG

El lloguer, en mans de l'arrendatari

Així ho recull també la Llei d'Arrendaments Urbans, un text que reconeix el dret de l'inquilí a l'ús i gaudi exclusiu de la propietat durant el temps pactat.

Per si no n'hi hagués prou, l'article 40 del Codi Civil avala que el domicili d'una persona és el lloc on resideix habitualment. Per tant, el propietari perd el dret a accedir lliurement a l'immoble mentre duri el contracte de lloguer.

Si el teu arrendador intenta incloure una clàusula que li permeti entrar a l'habitatge per fer revisions o inspeccions, es tracta d'una clàusula considerada nul·la i inconstitucional, ja que abans sempre ha d'obtenir el teu permís.

Les conseqüències poden ser greus. El Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a dos anys per violació de domicili si el propietari entra sense permís a l'habitatge llogat. Si, a més, hi ha intimidació o violència, les penes poden augmentar fins als quatre anys de presó.

