Economia
L'ERO de Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya
La majoria són en localitats com Roses, Castelldefels, Calafell o Molins de Rei
L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya, segons ha pogut saber l'ACN de fonts sindicals. Així, un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya operen a Catalunya, principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap dels treballadors opera a Barcelona ciutat. Dimecres a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. Inicialment, a Catalunya es preveia una afectació de 143 empleats. Finalment, s'ha pogut salvar "íntegrament" la flota de 20 treballadors a Salou, però hi haurà 20 acomiadaments a Castelldefels, 14 a Calafell i 10 a Molins de Rei.
En concret, i segons les informacions facilitades a l'ACN, es preveuen 7 sortides a Arenys de Mar; 14 a Calafell; 7 a Calella, Malgrat de Mar i Santa Susanna; 4 a Cardedeu; 20 a Castelldefels; 2 a Esparreguera; 1 a Lloret de Mar; 3 a Martorell i Sant Andreu de la Barca; 10 a Molins de Rei i Sant Vicenç de Calders; 8 a Platja d'Aro; 2 a Roses; 5 a Torredembarra; 3 a Tortosa, i 5 a Vilafranca del Penedès. Els municipis amb més afectació de l'ERO de Glovo a Catalunya seran Castelldefels, Calafell i Molins de Rei.
