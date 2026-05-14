Treball
L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: "No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament"
Moltes feines tenen "dret a l’autoacomiadament": què és i com se sol·licita? T'ho expliquem
David Cruz
Un conegut advocat laboralista, Sebastián Ramírez, ha llançat una clara advertència als treballadors que travessen conflictes amb les seves empreses: en alguns casos, renunciar voluntàriament, "demanar la baixa voluntària", pot ser un error.
Segons explica el jurista, quan és l’empresa la que incompleix les seves obligacions, existeix una alternativa legal molt més beneficiosa per a l’empleat: l’anomenat "autoacomiadament".
Sebastián ha insistit que molts empleats desconeixen aquesta via i acaben perdent drets tan importants com el cobrament de la prestació per desocupació: "no presentis la baixa voluntària a la teva feina, presenta l’autoacomiadament", subratlla.
Es tracta d’una figura jurídica que permet al treballador extingir la relació laboral quan l’ocupador incorre en incompliments greus com impagaments, retards continuats en el salari o modificacions substancials de les condicions laborals.
Són conflictes molt més habituals del que sembla. Canvis d’horari sense avís previ, funcions que no corresponen al lloc de treball o situacions laborals que generen malestar són alguns dels exemples més freqüents.
L’estrès, l’ansietat i la incertesa laboral
Si acudim a la ciència, molts estudis reflecteixen l’impacte que tenen aquestes pràctiques laborals en la nostra salut mental: l’estrès, l’ansietat o la incertesa laboral afecten una part significativa de la població activa.
En aquest context, molts treballadors opten per marxar sense explorar altres opcions. Tanmateix, Ramírez recalca que l’autoacomiadament no només permet abandonar el lloc de treball, sinó fer-ho amb totes les garanties legals: "no us imagineu la quantitat de treballadors que volen presentar la seva baixa voluntària quan en realitat tenen dret a l’autoacomiadament".
La clau la trobem en el fet que hi hagi un incompliment empresarial demostrable. Si el treballador simplement vol canviar de feina o està insatisfet sense causa objectiva, la baixa voluntària continua sent el procediment apropiat.
