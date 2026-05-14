Laboral
Ja ha entrat en vigor: l'article de l'Estatut dels Treballadors que confirma que el treballador es pot quedar sense paga extra d'estiu
La normativa especifica certes condicions que modifiquen aquest dret dels treballadors
Ramón Baylos
Hi ha certs matisos a tenir en compte en relació amb com funcionen les pagues extra i com aquestes estan regulades dins l'Estatut dels Treballadors. La normativa especifica que hi ha dues opcions al respecte:
D'una banda, que el treballador rebi 14 pagues a l'any en lloc de 12 i, de l'altra, que aquestes quedin prorratejades al llarg de l'any. És a dir, que la suma de les dues es divideixi entre els 12 mesos de l'any per augmentar el sou de la persona en funció d'aquestes.
Això últim queda recollit per l'Estatut dels Treballadors de tal manera que, en l'article 31, s'insta que el sistema de pagues extraordinàries de cada empresa depengui del conveni que hi hagi dins de la mateixa companyia.
No ho sembla, però això és una qüestió crucial que afecta la manera com la companyia negocia els drets laborals amb els seus treballadors. En aquest últim cas, l'empresa no estarà obligada a oferir una segona paga extra, establerta normalment a l'inici de l'estiu, en cas que el conveni no ho especifiqui.
Una segona paga prorratejada
En aquest cas concret, el treballador podria rebre aquesta segona paga extraordinària de manera prorratejada si així queda estipulat en el contracte laboral. Una situació que va en contra de la naturalesa d'aquests complements.
Amb això ens referim al fet que les pagues extres solen executar-se en aquests dos moments de l'any en què es preveuen més despeses i, per tant, més dificultats econòmiques per al treballador.
D'una banda, hi ha la típica paga extra de desembre, encaminada a millorar el grau de suficiència econòmica del treballador davant les imminents despeses nadalenques. De l'altra, una paga addicional que se sol establir a l'inici de l'estiu perquè pugui afrontar les despeses associades a les seves vacances.
Per tant, l'Estatut dels Treballadors ho deixa clar: l'article 31 especifica que el treballador rebrà 14 pagues de forma no prorratejada només si ho estableix el seu conveni. En cas contrari, la situació quedarà subjecta a la negociació que cada empleat mantingui amb la seva empresa.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Francisco Javier, pensionista, amb 42 anys cotitzats: 'Vaig perdre un 26% de la meva pensió per jubilar-me abans d'hora