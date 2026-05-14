III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
El Fòrum del Mediterrani reivindica el pes de l’arc mediterrani des de Madrid
La capital espanyola acull la presentació de la tercera edició del fòrum després del seu pas per Màlaga i abans del seu desembarcament a Barcelona, el pròxim 16, 17 i 18 de juny
Monique Zamora Vigneault
El Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un projecte impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, va néixer fa tres anys amb l'objectiu de donar veu pròpia al Mediterrani. Ara, els dies 16, 17 i 18 de juny, després del seu pas per València i Màlaga, la tercera edició aterrarà a Barcelona. La presentació d'aquesta nova edició s'ha celebrat avui al CaixaForum Madrid i ha reunit representants institucionals, empresarials i acadèmics per reivindicar el pes estratègic de l'arc mediterrani en el futur econòmic tant d'Espanya com del conjunt del sud d'Europa.
En la seva intervenció, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha posat èmfasi en el paper de Barcelona com a referent del Mediterrani. "Barcelona és innovació, és dinamisme econòmic", ha recalcat. "És una ciutat profundament vinculada al Mediterrani".
La regió s'ha consolidat com un dels principals espais de connexió econòmica, logística i social del país en un context marcat per la transformació energètica, la competitivitat internacional i els nous desafiaments geopolítics.
Un altre moment central de l'acte ha estat la intervenció de Martí Saballs, director d'Informació Econòmica de Prensa Ibérica, sota el lema 'Un mar de connexions', que ha recordat la riquesa d'història i de comunitats que conviuen en aquesta regió. "La història és important", ha assenyalat Saballs.
El debat també s'ha centrat en la dimensió territorial amb el diàleg entre Martí Saballs i Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, centrat en "El paper dels consells: el cas de les Balears". Saballs, al costat de Martín, ha elaborat vuit consells per evitar repetir "els errors del passat". Entre els consells clau destaca la necessitat d'identificar oportunitats i impulsar projectes i iniciatives per conservar la riquesa de la regió.
En paral·lel, l'economista Carmen Herrero ha defensat el pes creixent de les regions mediterrànies com a motors d'innovació, coneixement i competitivitat, en un moment en què Europa travessa reptes vinculats a la transició energètica, la reindustrialització i l'autonomia estratègica.
L'acte ha comptat amb les intervencions d'Albert Sáez, director d'El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, i Sergi Loughney, director general d'Assumptes Corporatius de la Fundació La Caixa.
