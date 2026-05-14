III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
Aitor Moll: "El Mediterrani viu un moment decisiu"
El conseller delegat de Prensa Ibérica reivindica el paper dels mitjans de comunicació com a impulsors d’espais de reflexió capaces de connectar territoris
Monique Zamora Vigneault
El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha deixat un missatge clar en el marc de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que se celebrarà els pròxims 16, 17 i 18 de juny a Barcelona: el Mediterrani afronta un moment decisiu. "Ens enfrontem a transformacions econòmiques, tecnològiques i geopolítiques d'enorme abast", ha manifestat el directiu en la seva intervenció aquest dijous al CaixaForum Madrid. A més, ha recordat que vivim en un context internacional marcat per "una creixent incertesa", amb conflictes al Pròxim Orient i Ucraïna, que afecten de manera directa l'estabilitat de la regió mediterrània.
L'última edició del fòrum mediterrani arriba amb aquest teló de fons. "Fa dos anys vam posar en marxa aquest projecte amb una idea molt clara: crear un gran espai de trobada i reflexió sobre el present i el futur del Mediterrani", ha manifestat Moll aquest dijous al CaixaForum. El projecte va començar a caminar fa tres anys, impulsat tant per Prensa Ibérica com per la Fundació La Caixa, i ha passat per enclavaments clau de la regió, com València i Màlaga. La cita a Madrid ha servit d'avantsala de la trobada que Barcelona acollirà al juny.
Barcelona acollirà aquesta nova edició, una ciutat que, segons Aitor Moll, "representa millor l'esperit mediterrani i europeu" del projecte. "Barcelona és innovació, dinamisme econòmic, talent, cultura i connexió internacional. És una ciutat profundament connectada amb el Mediterrani i amb capacitat per liderar moltes de les converses que marcaran els nostres dies".
A més, Moll ha reivindicat el paper dels mitjans de comunicació com a impulsors d'espais de reflexió capaços de connectar territoris, institucions i sectors econòmics al voltant de debats estratègics per al país.
