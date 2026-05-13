Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Distribució

Transgourmet inverteix 11 milions en la plataforma dirigida a hotelers

Al nou Gros Mercat, ubicat a Mercabarna, treballaran unes 60 persones

El nou Gros Mercat a Mercabarna.

El nou Gros Mercat a Mercabarna. / ACN

María Jesús Ibáñez

Barcelona

El grup de distribució alimentària Transgourmet va inaugurar aquest dimarts una plataforma logística en la qual ha invertit 11 milions d’euros i que està pensada per oferir un servei integral a l’hostaleria de l’entorn de la ciutat de Barcelona i municipis del Baix Llobregat i el Garraf. És l’establiment número 74 del format cash & carry de la companyia, "però a diferència dels que hi havia fins ara, que es dedicaven sobretot a subministrar els petits supermercats, ara també es poden proveir restauradors i altres clients de l’hostaleria", va assenyalar el director general de Transgourmet Ibérica, Lluís Labairu. La idea, avançava el responsable de l’empresa amb seu a Vilamalla, és "exportar aquest model a altres punts d’Espanya, dins de la nova estratègia de la companyia".

Les noves instal·lacions, situades en una meganau industrial de 7.100 m2 a Mercabarna, amb capacitat per carregar 10 camions de manera simultània i amb cambres frigorífiques a tres nivells de temperatura diferents, sumen en un mateix espai un Gros Mercat i una plataforma logística. Està previst que hi treballin unes 60 persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
  3. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  4. Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
  5. Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
  6. VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
  7. L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
  8. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d’un passatger i la sospita d’un brot de norovirus

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d’un passatger i la sospita d’un brot de norovirus

Transgourmet inverteix 11 milions en la plataforma dirigida a hotelers

Transgourmet inverteix 11 milions en la plataforma dirigida a hotelers

Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys

Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys

El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària

El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària

Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia

Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia

La revolució dels 'tests de l'alzhèimer' accelera la cerca de proves similars per al pàrkinson i altres demències

La revolució dels 'tests de l'alzhèimer' accelera la cerca de proves similars per al pàrkinson i altres demències

Així és el creuer confinat per norovirus a Bordeus: "Per tenir unes vacances perfectes"

Així és el creuer confinat per norovirus a Bordeus: "Per tenir unes vacances perfectes"

El TGUE impedeix registrar 'Obelix' com a marca d'armes després de la denúncia de l'editorial d'Astèrix i Obèlix

El TGUE impedeix registrar 'Obelix' com a marca d'armes després de la denúncia de l'editorial d'Astèrix i Obèlix
Tracking Pixel Contents