Distribució
Transgourmet inverteix 11 milions en la plataforma dirigida a hotelers
Al nou Gros Mercat, ubicat a Mercabarna, treballaran unes 60 persones
María Jesús Ibáñez
El grup de distribució alimentària Transgourmet va inaugurar aquest dimarts una plataforma logística en la qual ha invertit 11 milions d’euros i que està pensada per oferir un servei integral a l’hostaleria de l’entorn de la ciutat de Barcelona i municipis del Baix Llobregat i el Garraf. És l’establiment número 74 del format cash & carry de la companyia, "però a diferència dels que hi havia fins ara, que es dedicaven sobretot a subministrar els petits supermercats, ara també es poden proveir restauradors i altres clients de l’hostaleria", va assenyalar el director general de Transgourmet Ibérica, Lluís Labairu. La idea, avançava el responsable de l’empresa amb seu a Vilamalla, és "exportar aquest model a altres punts d’Espanya, dins de la nova estratègia de la companyia".
Les noves instal·lacions, situades en una meganau industrial de 7.100 m2 a Mercabarna, amb capacitat per carregar 10 camions de manera simultània i amb cambres frigorífiques a tres nivells de temperatura diferents, sumen en un mateix espai un Gros Mercat i una plataforma logística. Està previst que hi treballin unes 60 persones.
