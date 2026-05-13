Empreses
Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
La nova planta, que tindrà 27.100 metres quadrats construïts, permetrà reforçar la capacitat productiva i adaptar-se a noves necessitats tecnològiques
La companyia figuerenca Rieju ha iniciat les obres de la seva nova fàbrica al polígon Empordà Internacional de Vilamalla. El projecte forma part del pla de creixement i consolidació industrial de l’empresa, amb l’objectiu de reforçar la capacitat productiva i adaptar-se a noves necessitats tecnològiques.
Els treballs es troben actualment en una fase inicial, amb el moviment de terres ja en marxa. La nova instal·lació s’aixecarà sobre una parcel·la de 71.973 metres quadrats i tindrà una superfície construïda de 27.100 metres quadrats.
El projecte preveu la construcció de dos magatzems, una planta de producció amb cinc línies de muntatge i oficines. Segons la companyia, el nou equipament permetrà optimitzar els processos productius i logístics i donar resposta al creixement de la marca als mercats internacionals.
L’inici de les obres ha comptat amb la participació de Jordi Riera, conseller delegat de Rieju, i de David Garrido, conseller delegat d’EGEIN, empresa especialitzada en enginyeria i construcció integral d’edificació industrial i responsable del desenvolupament del projecte.
"Aquesta nova fàbrica és un pas clau en l’evolució de RIEJU. Ens permetrà augmentar la nostra capacitat productiva, flexibilitat i digitalització, millorar els nostres processos i continuar creixent en el desenvolupament de nous productes i als mercats internacionals sense perdre la nostra essència ni el nostre vincle amb el territori", ha afirmat Jordi Riera.
El disseny arquitectònic de la nova planta ha estat desenvolupat per Montse Riera, que ha concebut un espai modern i funcional, alineat amb les necessitats industrials de la companyia.
La posada en marxa de la nova fàbrica està prevista per al primer trimestre de 2028. El projecte compta també amb el suport dels ajuts vinculats al PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC), orientats a impulsar la transformació i la competitivitat de la indústria de la mobilitat
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027