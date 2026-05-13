Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviat la mobilitat
El paper de l'assessorament local i el canvi en les rutines de mobilitat permeten un estalvi real en el consum domèstic
En els darrers temps, el sector del transport ha experimentat un gir de 180 graus. Les estadístiques de la indústria automobilística mostren augment en l'adquisició de vehicles elèctrics, trencant tots els rècords anteriors. De fet, fins al març passat, el nombre de matriculacions ja s'havia enfilat un 62,5%, segons les xifres oficials d'ANFAC. Aquest fenomen, però, no respon únicament a una sensibilitat ecològica, sinó que ha esdevingut una maniobra clau de protecció econòmica per a famílies i negocis.
Donat l’augment del preu dels carburants, el motor elèctric s'ha erigit com la millor defensa per a la butxaca. En aquest context de forta inestabilitat per la guerra a l’Iran, energètiques de proximitat com Bassols Energia, que acumulen més de cent anys d'història, encapçalen aquest canvi amb propostes funcionals. El seu Pla Mobilitat neix amb l'objectiu de facilitar el pas a l'energia verda, garantint que l'estalvi a la llar sigui tan fàcil com beneficiós.
Blinda la teva economia mentre condueixes
La principal preocupació de qui fa el salt al cotxe elèctric és saber si realment li sortiran els números. Bassols Energia ha respost amb el Pla Mobilitat, una proposta que simplifica la transició energètica i protegeix el consumidor de la volatilitat del petroli. Els avantatges d'aquesta tarifa estan dissenyades per a un estalvi real i directe:
- Cost per quilòmetre imbatible: permet conduir des de tan sols 2€ cada 100 km, una xifra ridícula comparada amb els actuals preus dels carburants fòssils.
- Càrrega nocturna intel·ligent: el pla permet carregar el cotxe en el moment més econòmic sense alterar les teves rutines.
- Sostenibilitat certificada: ofereix energia 100% verd amb zero emissions de CO₂, garantint que el teu estalvi no danya l'entorn.
- Adeu a les gasolineres: la comoditat de carregar a casa amb una tarifa competitiva permet allunyar-se definitivament de les fluctuacions constants de les estacions de servei.
- Autoalimentació: amb la instal·lació de sistemes d’autoconsum la generació de l’electricitat que consumim en els desplaçaments es genera de forma 100% gratuïta.
ECO: L'assessor virtual que t'ensenya a "gastar millor"
No obstant això, estalviar no sols consisteix a canviar de combustible, sinó a entendre com consumim a casa. La factura de la llum ha estat tradicionalment un jeroglífic de quilowatts i peatges incomprensibles. Per a trencar amb aquesta opacitat, Bassols ha desenvolupat ECO, un assessor virtual que s'ha convertit en el millor aliat de l'economia domèstica.
ECO permet visualitzar el consum de manera intuïtiva, detectant oportunitats d'estalvi que abans passaven desapercebudes. Es basa en tres eixos de gestió intel·ligent:
- Comparativa anual: ajuda a entendre com les nostres rutines afecten el rebut i a detectar pics de consum inusuals.
- Radiografia per períodes: permet saber amb exactitud si estem aprofitant les hores més barates o si estem concentrant la despesa en els moments més cars, i això ens permet adaptar els nostres hàbits.
- Perfil d'eficiència: en conèixer els preus mínims i màxims diaris, l'usuari pot prendre decisions financeres intel·ligents, com ajustar la potència contractada o renovar un electrodomèstic basant-se en dades reals i no en intuïcions.
Proximitat enfront de la inestabilitat global
En un mercat energètic totalment interconnectat on qualsevol tema geopolític encareix el rebut de la llum, l'assessorament proper esdevé un refugi. Comercialitzadores locals com Bassols Energia demostren que la millor protecció contra la incertesa és el coneixement. Sigui optimitzant el consum domèstic o fent el pas cap a la mobilitat elèctrica, l'objectiu final és el mateix: entendre els nostres hàbits per tenir el control real sobre les nostres factures.
On trobar Bassols Energia:
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027