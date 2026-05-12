L'Alt Empordà lidera el creixement de l'ocupació a Girona a l'abril

La comarca, juntament amb la Selva, registra un augment del 2% dels afiliats a la Seguretat Social, lleugerament per sobre de la mitjana catalana

Una oficina del servei català d’ocupació. / ACN

Joel Serrano Giménez

Figueres

El mercat laboral continua evolucionant positivament a les comarques gironines. Durant el mes d’abril, totes les comarques de la demarcació van registrar més afiliats a la Seguretat Social que un any enrere, amb lAlt Empordà i la Selva al capdavant, totes dues amb un increment interanual del 2%. La xifra supera lleugerament la mitjana catalana, que es va situar en l’1,9%, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Després d’aquestes dues comarques, els increments més destacats es van registrar al Gironès i al Pla de l’Estany, amb un augment de l’1,8%. El Baix Empordà va créixer un 1,7%, la Garrotxa un 1,6%, la Cerdanya un 1,0% i el Ripollès un 0,9%. El Gironès continua concentrant el volum més alt de treballadors afiliats de la demarcació, amb 95.075 persones, per davant de la Selva (82.480) i l’Alt Empordà (65.950).

En el conjunt de Catalunya, l’afiliació a la Seguretat Social va augmentar en 68.675 persones respecte a l’abril del 2025, un increment de l’1,9% que deixa el total d’afiliats en 3,7 milions. Les comarques amb un comportament més dinàmic van ser el Baix Penedès (+3,8%), Osona (+3,4%) i la Segarra i el Segrià (+2,8%).

Pel que fa als municipis, el nombre d’afiliats va créixer o es va mantenir estable en el 82% de les localitats catalanes. A Girona ciutat, l’increment interanual va ser del 0,9%, fins a arribar als 48.695 afiliats. Entre els municipis de més de 50.000 habitants, Vilanova i la Geltrú (+3,6%), Viladecans (+3,4%) i Manresa (+3,2%) van registrar els augments més elevats.

Per sectors, els serveis continuen sostenint el creixement de l’ocupació, amb un augment del 2,1% de les afiliacions a Catalunya. La construcció, en canvi, va tornar a retrocedir i va perdre un 1,4% d’afiliacions al conjunt del país. A la demarcació de Girona, les caigudes més accentuades dins d’aquest sector es van produir a l’Alt Empordà (-7,1%) i al Baix Empordà (-5,2%).

Les dades també mostren un augment especialment intens entre els treballadors majors de 55 anys (+4,8%) i els menors de 30 (+4%). Paral·lelament, l’afiliació de persones estrangeres va continuar creixent amb força a Catalunya, amb un increment del 4,2%, molt per sobre de l’1,4% registrat entre els afiliats de nacionalitat espanyola.

Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava

Avís de Meteocat: trons i pluges intenses a l'Empordà aquest dimarts

Aquests són (de moment) els casos detectats per hantavirus: tres morts, set encomanats i diversos sospitosos

Públic i participants refermen el festival de creació Present de Castelló d'Empúries

L'EMPORDÀ publica un nou conte d'Anna Garcia il·lustrat per Lurdes Portas: 'El dineret d'en Gregori'

L'OMS descarta un brot més gran d'hantavirus i allarga la quarantena fins al 21 de juny

El càmping La Ballena Alegre acull la gran trobada de furgonetes Furgovolkswagen

Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: "El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general"

