Jubilació
La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
Aquest complement està habilitat des del 2021 i pretén garantir una reducció de l’impacte de la criança i les cures familiars
Ronald Goncalves
Les autoritats espanyoles, en l’esforç permanent per millorar el sistema de pensions, van habilitar el 2021 un complement econòmic per beneficiar els jubilats, conegut col·loquialment com a compensació per maternitat o plus per fills.
A través d’aquest, les entitats governamentals busquen reconèixer l’impacte que la criança i l’atenció a familiars han tingut sobre la carrera professional de persones, sobretot dones, que s’han vist obligades a aturar les seves activitats acadèmiques o laborals per poder proporcionar cures en situacions de necessitat, moltes vegades derivades de la maternitat.
Aquest complement s’aplica a pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat, i implica un import addicional que s’abona cada mes per cada fill que la persona beneficiària hagi tingut.
En aquest sentit, l’objectiu específic rau a compensar les llacunes de cotització, les reduccions de jornada i els períodes d’interrupció en la carrera laboral per responsabilitats familiars, augmentant així l’equitat en la distribució dels ingressos dels jubilats.
Dones i homes
Si bé aquest complement en la seva concepció estava destinat a les dones, el Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea van decidir incloure-hi els homes les carreres dels quals s’hagin vist afectades per la paternitat.
Aquest import no es calcula com a percentatge de la pensió, sinó com una quantitat fixa de 36 euros al mes per fill fins a un màxim de quatre, i es paga en 14 pagues. Com a resultat, els jubilats amb tres fills poden percebre fins a 108 euros addicionals al mes; xifra que s’eleva a 144 euros en cas de tenir un fill més.
Per a les persones que tenen famílies nombroses o per a les dones que formen part de la tendència històrica d’assumir la cura dels familiars, aquest complement implica un reforç mensual per als jubilats, ajudant també a reduir la bretxa de gènere a través de principis de justícia social i suport econòmic.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
- Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics
- Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Landa, un nen de Figueres