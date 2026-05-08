Energia
Enagás llança el pla de participació pública del corredor submarí de l’hidrogen verd que passa per la Costa Brava
El pla preveu cinc jornades participatives a Barcelona, Malgrat de Mar, Llançà, Palamós i Roses
La cúpula del grup gasista es reuneix amb Illa i Paneque en l’arrencada de la consulta sobre l’hidroducte Barmar i per informar dels avenços del procés ciutadà de la xarxa troncal de l’hidrogen a la regió
David Page
Espanya vol convertir-se en el gran ‘hub’ internacional de l’hidrogen verd, com a gran productora i com a exportadora en el que molts confien que sigui la nova revolució energètica per impulsar la descarbonització. I en aquest procés Catalunya està cridada a tenir un paper protagonista i a erigir-se en node crucial de connexió amb Europa i en pol industrial clau per impulsar un sector encara incipient.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, han conegut de primera mà els avenços en les grans infraestructures que sustentaran la revolució de l’hidrogen en una reunió a Barcelona amb la cúpula del gestor gasista Enagás, comandada pel seu president Antonio Llardén i el seu conseller delegat Arturo Gonzalo.
Enagás ha posat en marxa aquest mateix divendres el procés de participació pública del gran hidroducte submarí BarMar, que unirà Barcelona i Marsella, i que és part fonamental del gran corredor europeu d’hidrogen verd H2Med, que connectarà Espanya i Portugal amb França i Alemanya per exportar el gas verd produït a la Península. El tub recorrerà 400 quilòmetres des del Port de Barcelona fins al sud de França.
En un procés simultani i coordinat entre Espanya (per Enagás) i França (pels seus homòlegs gals NaTran i Teréga), des d’aquest divendres i fins al 2 de juliol estarà obert a Catalunya el Pla de Participació Pública (PCPP) de BarMar. Un procés amb el qual es recorreran els 42 municipis costaners de Catalunya involucrats, amb punts d’informació en tots ells. Els dos primers punts d’informació estaran disponibles dilluns vinent, 11 de maig, a Barcelona i al Prat de Llobregat. El pla preveu, a més, cinc jornades participatives a Barcelona, Malgrat de Mar, Llançà, Palamós i Roses, a les quals podran assistir totes les parts interessades.
Una xarxa troncal a Catalunya
Els plans d’Enagás per apuntalar l’impuls de l’hidrogen verd (que utilitza electricitat procedent d’energies renovables per a la seva producció) passen per construir una gran xarxa nacional de canonades per portar el gas verd dins del país, a més del corredor amb Europa. Una xarxa troncal de transport d’hidrogen que tindrà a Catalunya un dels seus punts neuràlgics, tant en producció d’hidrogen com de consum per part de la indústria local. Enagás desenvolupa des de fa mesos un amplíssim procés de participació pública sobre aquesta enorme xarxa d’hidroductes per tot Espanya, i en les últimes setmanes l’està desenvolupant a Catalunya.
La xarxa troncal d’hidrogen a Catalunya recorrerà un total de 89 municipis i connectarà directament amb la planta de regasificació d’Enagás a Barcelona. El traçat a la regió estarà integrat per tres trams que formen part de dos eixos fonamentals: l’eix de la Vall de l’Ebre i l’eix de Llevant. Tots dos confluiran a Catalunya per situar-la com a enllaç clau amb els corredors europeus. El disseny del traçat d’hidroductes prioritza el seu desenvolupament en paral·lel a la xarxa ja existent de gas natural.
"Aquest Pla Conceptual de Participació Pública a Catalunya posa en relleu que municipis, administracions i ciutadania formin part activa del desplegament de la Xarxa Troncal de l’Hidrogen", va explicar el CEO d’Enagás, Arturo Gonzalo, després de la seva trobada amb Illa al Palau de la Generalitat. "La seva participació és essencial per construir una infraestructura estratègica clau per a la descarbonització de la indústria i el transport, que serà motor de desenvolupament econòmic i competitivitat del teixit productiu català, i que consolidarà Catalunya com a punt neuràlgic en el mapa energètic europeu amb el corredor H2med".
