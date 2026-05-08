Economia
Alex Tensso, camioner autònom: "Tenim el combustible més barat i, alhora, el més car"
Malgrat la recent rebaixa fiscal sobre el combustible, el sector continua experimentant dificultats per subsistir
Goundo Sakho
La inestabilitat geopolítica, provocada especialment per la guerra a l'Orient Mitjà, ha incrementat el cost dels serveis bàsics com el transport. Segons Eurostat, el març del 2026 el combustible a Europa es va encarir un 12,9% respecte al 2025 i, segons la CNMC, el dièsel ha registrat una pujada del 25% i la gasolina, del 18% des de l'1 de març, cosa que s'ha traduït en un marge de benefici menor per al sector. En aquest context, Alex Tensso, un transportista, ha plantejat un nou dubte a les xarxes: "¿Ens l'estan colant a Espanya o això es reparteix de manera equitativa entre tots els països?".
Fer gasolina arreu d'Europa
Tot i que el preu del combustible ha experimentat una pujada notable en els últims mesos, les dades mostren que el seu impacte a Espanya ha estat especialment acusat en comparació amb països com França, Itàlia o Portugal. Per comprovar-ho, Tensso ha documentat a TikTok un viatge en camioneta des de Madrid fins a Londres, mostrant com ha anat "fent gasolina en diferents llocs" com a part de la seva pròpia metodologia.
El preu mitjà a Espanya, a finals d'abril, es va situar en 1,52 euros per litre, mentre que a França va arribar als 1,97 euros i a Anglaterra, als 1,82, segons Global Petrol Prices. Tanmateix, aquestes dades contrasten amb els preus que Tensso es va trobar durant el seu viatge al Regne Unit a finals de març: "A Madrid vam posar dièsel a gairebé 1,82 euros; a França, a Bordeus, en vam posar a gairebé 2 euros el litre; i després, ja a Anglaterra, gairebé 1,63 lliures, que venen a ser uns 1,90 euros".
Tot i que les diferències puguin semblar petites, el seu impacte real depèn en gran manera de la capacitat adquisitiva de cada país. Segons Eurostat, el 2025 Espanya es va situar per sota de la mitjana de poder adquisitiu de la Unió Europea. Com resumeix el mateix Tensso: "No som els únics a qui ens han apujat el preu del combustible, però després, si tenim en compte el salari modal, sí que estem liderant el rànquing d'estar més fotuts".
Més costos que el mateix combustible
Espanya no té el salari modal més baix d'Europa, però sí que presenta nivells salarials inferiors a la mitjana comunitària, aproximadament 6.000 euros menys a l'any. "El salari modal a Anglaterra està entre 1.800 i 2.200 lliures, que en euros venen a ser 2.100-2.500 euros, més o menys; a França, que és més baix, està entre 1.600 i 1.800 euros, i a Espanya, i aquí hi ha el problema, estem entre els 1.100 i els 1.200 euros", exposa el transportista.
El cert és que aquesta feina implica més costos que el mateix combustible. Segons el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, l'amortització d'un vehicle de càrrega general en transport internacional (els camions més comuns) gira al voltant dels 23.100 euros anuals. A més, l'assessoria Altaenautonomo assenyala que les despeses mensuals d'un transportista autònom amb vehicle propi poden situar-se al voltant dels 1.200 euros.
El carburant representa la despesa més gran, i sovint supera els 60.000 euros anuals. No obstant això, l'assegurança general, en què també s'inclou la quota d'autònom —el pagament obligatori a la Seguretat Social—, que varia segons la base de cotització, ronda els 8.300 euros. A això s'hi suma el manteniment del vehicle, que pot arribar com a mínim als 2.900 euros.
Diferències estructurals a la UE
Malgrat que ser transportista a Espanya pot semblar molt atractiu per a alguns, la realitat mostra un equilibri cada vegada més fràgil entre ingressos i despeses. Aquesta desigualtat no s'explica únicament pel preu del combustible i el poder adquisitiu, sinó també per altres factors estructurals.
D'una banda, el pes dels impostos sobre els carburants varia entre països. Segons el web Prix Carburant, almenys el setembre del 2025 —abans que a Espanya es reduís l'IVA del combustible—, el pagament mitjà dels impostos sobre carburants al país se situava en el 47–50%, mentre que a França ascendia al 55–60%; a Itàlia, al 58–62%; i al Regne Unit, al 52–57%.
De l'altra, hi ha distincions en les ajudes públiques al sector. Països com França han aplicat amb més intensitat subvencions directes o bonificacions al combustible per a professionals del transport, cosa que esmorteix l'impacte de les pujades. "Per tant, a Espanya tenim el combustible més barat i, alhora, el més car", conclou Tensso.
